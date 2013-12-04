۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

درويشي:

ترافیک شهری يكي از دغدغه هاي اصلي مردم كردستان است

سنندج - خبرگزاری مهر: كارشناس حوزه حمل و نقل استان كردستان گفت: موضوع ترافيك در شهرها به يكي از دغدغه هاي اصلي مردم اين استان تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود درویشی ظهر چهارشنبه در همایش علمی تخصصی با ارزیابی سیاست های کوتاه مدت ترافیکی شهر سنندج در دانشگاه پیام نور اين شهر اظهار داشت: ترافیک شهری معضل و چالشی جدي است كه نیازمند تعریف پروژه اي جامع و مدون برای رفع اين معضل هستيم.

وی بیان کرد: بی نظمی و هرج و مرج حاکم برشهر عامل اصلی ترافیک نیست بلکه نبود مدیریت واحد شهری و سوء مدیریت موجب تشدید این امر شده است.

كارشناس حوزه حمل و نقل استان كردستان عنوان کرد: بخشی نگری به معضل ترافیک ساماندهي آن را دشوارتر می کند و در دنیای توسعه یافته نيز هماهنگي و همكاري خوبي براي رفع اين معضلات وجود دارد.

درویشی بیان کرد: در سنندج مشکل ترافیک فرهنگ نیست بلکه زیربناهای این شهر برای رانندگی مناسب نیست و با توجه به ترافیک شهری سنندج و مسدود بودن توپوگرافی این شهر فضا برای اجرای کمربندی، مترو و منوریل وجود ندارد.

وي با بیان اینکه اصلاح هندسی معابر و برخی تقاطع ها تنها راه براي ساماندهي وقت اين معضل است، افزود: توپوگرافی سنندج تنها موجب ایجاد معضل ترافیکی نیست و آلودگی های سالانه را نیز برای شهر ایجاد کرده و سنندج را سومین شهر آلوده جهان تبدیل کرده است.

وی با اشاره به محرومیت استان از منابع عظیم مالی ادامه داد: سرویس دهی نامناسب و محدود شهر سنندج در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه نیافتگی آن نیز ديگر عامل مهم در افزايش ترافیک است و در حالی که ۱۵۰ اتوبوس در ناوگان عمومی شهر سنندج وجود دارد ۴۰ اتوبوس به دلایل مختلف در پارکینگ اتوبوسرانی نگهداري مي شوند و عملا نمي توان از آنها استفاده كرد.

درویشی بیان کرد: با خصوصی کردن ۷۰ درصد اتوبوسرانی مشکلات این بخش حل نشد و ۳۰ درصد باقیمانده در بخش دولتی همچنان با عدم بسترسازی لازم و نبود اعتبار کافی دست به گریبان است.

كارشناس حوزه حمل و نقل استان كردستان عنوان کرد: طرح های بالا دست و پایین دست در سنندج بدون هماهنگی باهم اجرا شده است و برنامه ریزی اولیه برای کم كردن معضلات ترافيك در مركز كردستان تاكنون شکل نگرفت.
 

