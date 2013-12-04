  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۸

شیبک در گفتگو با مهر:

دختران ووشو کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی راه یافتند

دختران ووشو کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی راه یافتند

زاهدان- خبرگزاری مهر: رییس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان گفت: تعداد 5 تن از دختران ووشو کار و نوجوان استان توانستند با تلاش و پشتکار در رقابت های انتخابی و قهرمانی کشور جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست بیاورند.

عباس شیبک در گفتگو با مهر اظهار داشت: دختران نوجوان استان موفق شدند در این رشته ورزشی و دربخش  تالو در رده نوجوانان و نونهالان موجب افتخار آفرینی برای استان شوند.

شیبک گفت: در مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور در بخش تالو و در رده نوجوانان و نونهالان عسل هاروبی، فاطمه براتی، نسترن اخلاقی، پرستو فارجی به مدال برنز و هانیه کاظمی نیز هم به مدال نقره دست یافت.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار تیم بانوان استان در این رده سنی توانست 6 مدال کسب کند گفت: تمامی این 5 ورزشکار به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

شیبک افزود: در این مسابقات و در بخش ساندا رده نونهالان و نوجوانان نیز که با  حضور تعداد  3 ورزشکار از استان پیگیری شد اما متاسفانه نتیجه ای در بر نداشت و وشووکاران استان موفق به کسب  مدال نشدند.

وی گفت: در رده سنی بزرگسالان هم که از صبح فردا در دو رشته تالو و ساندا با حضور ورزشکاران استان در تهران دنبال خواهد شد تعداد 2  ووشوکار در بخش ساندا و 3 نفر در بخش تالو به نمایندگی از استان حضور دارند.

شیبک گفت: این مسابقات به میزبانی استان تهران تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2188950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها