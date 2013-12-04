بانوان مروجان سلامت اجتماعی در راستاي جلوگيري از بروز ناهنجاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رویا جهاندوست ظهر چهارشنبه در همایش استانی نقش بانوان در خانواده و تعالی اظهار داشت: پایه و اساس تحکیم خانواده داشتن تربیت درست دینی و اسلامی است که زنان معلمان این تربیت هستند و موظف به ارائه تربیت ارزنده به ويژه به دختران خود هستند.

وی بیان کرد: مادران موثرترین عنصر در خانواده برای جلوگیری از رشد و ترویج آسیب های اجتماعی در جامعه هستند و صرف سرمایه بیشتر از سوی خانواده در این کارزار بیشترین نتیجه را برجای خواهد گذاشت.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: سرمایه معنوی خانواده ها بیشترین تاثیر را در تقویت روحیه دینی و آموزه های الهی در بین جوانان دارد که می توان با بهره گیری از این ارزش های الهی به درستی به تربیت ایرانی و اسلامی فرزدان پرداخت.

جهاندوست افزود: خانواده سالم مانع بروز ناهنجاری اجتماعی خواهد شد و خانواده اولین نهاد اجتماعی در جامعه است که می تواند محل تربیت انسان های سالم و پویا برای تضمین سلامت در جامعه باشد.

وی بیان کرد: تضمین کننده نسل پویا و آينده دار كشور خانواده است که می تواند با تربیت نسلی سالم و انقلابی آینده کشور را تضمین کند.

گفتنی است در ادامه این همایش استانی در سنندج روانشناسانی به ارائه بحث در خصوص نقش بانوان در خانواده و تعالی در جامعه پرداختند.