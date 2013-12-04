۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۹

جهاندوست:

بانوان مروجان سلامت اجتماعی در راستاي جلوگيري از بروز ناهنجاری هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش بانوان را مروجان سلامت اجتماعی در راستاي ممانعت از بروز ناهنجاری هاي مختلف در جامعه عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رویا جهاندوست ظهر چهارشنبه در همایش استانی نقش بانوان در خانواده و تعالی اظهار داشت:  پایه و اساس تحکیم خانواده داشتن تربیت درست دینی و اسلامی است که زنان معلمان این تربیت هستند و موظف به ارائه تربیت ارزنده به ويژه به دختران خود هستند.

وی بیان کرد: مادران موثرترین عنصر در خانواده برای جلوگیری از رشد و ترویج آسیب های اجتماعی در جامعه هستند و صرف سرمایه بیشتر از سوی خانواده در این کارزار بیشترین نتیجه را برجای خواهد گذاشت.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: سرمایه معنوی خانواده ها بیشترین تاثیر را در تقویت روحیه دینی و آموزه های الهی در بین جوانان دارد که می توان با بهره گیری از این ارزش های الهی به درستی به تربیت ایرانی و اسلامی فرزدان پرداخت.

جهاندوست افزود: خانواده سالم مانع بروز ناهنجاری اجتماعی خواهد شد و خانواده اولین نهاد اجتماعی در جامعه است که می تواند محل تربیت انسان های سالم و پویا برای تضمین سلامت در جامعه باشد.

وی بیان کرد: تضمین کننده نسل پویا و آينده دار كشور خانواده است که می تواند با تربیت نسلی سالم و انقلابی آینده کشور را تضمین کند.

گفتنی است در ادامه این همایش استانی در سنندج روانشناسانی به ارائه بحث در خصوص نقش بانوان در خانواده و تعالی در جامعه پرداختند.

