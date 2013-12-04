استقبال از برگزاری نخستین جشنواره مدارس غیر دولتی 

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام دبیرخانه اجرایی نخستین جشنواره مدارس غیر دولتی شهر تهران و صنایع وابسته، استقبال مدارس و موسسات آموزشی، کمک آموزشی و خدمات آموزشی از برگزاری این جشنواره مناسب بوده و با توجه به اینکه بطور روز افزون بر میزان تقاضای شرکت کنندگان در جشنواره افزوده می شود، از هم اکنون بررسی جهت افزایش فضای برگزاری نمایشگاه آغاز شده تا در صورت نیاز و در حد امکان با اختصاص سالن یا سالنهای جدید امکان حضور تعداد بیشتری از متقاضیان ایجادشود.

نکته قابل توجه در این میان رویکرد مثبت متولیان این حوزه، خصوصا اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، کمک شایانی به ایجاد فضای مناسب و مساعد جهت برگزاری هرجه مطلوبتر این جشنواره کرده است.

نخستین جشنواره مدارس غیر دولتی شهر تهران و صنایع وابسته طی روزهای هفتم تا دهم اسفند ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.