کودتای نظامی راهگشای حل بحران در تایلند نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "آدم نارونگ پیپاتاناسای" فرمانده نیروی دریایی تایلند امروز چهارشنبه اعلام کرد هیچ کودتایی در کشور با هدف براندازی دولت کنونی و حل بحران سیاسی در کشور انجام نمی شود.

وی افزود: از کودتای قبلی مطالبی یاد گرفتیم که نمی خواهیم آن را تکرار کنیم. موضع مناسبی گرفتیم و نمی خواهیم اوضاع سیاسی در کشور با کشتار مردم پایان یابد.

معترضان تایلندی بر این باورند طرح پیشنهاد عفو سیاسی منجر به بازگشت تاکسین شیناوترا نخست وزیر سابق و برادر نخست وزیر کنونی به قدرت می شود. تاکسین شیناوترا که در سال 2006 در یک کودتا برکنار شد و هم اکنون در یک تبعید خودخواسته در خارج از کشور زندگی می‌ کند، اتهامات خود را درباره فساد مالی، سیاسی خوانده و آن را محکوم کرده است.