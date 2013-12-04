به گزارش خبرنگار مهر، با 18 درصد كاهش در مقایسه با سال آبی گذشته حجم بارش هاي كشور به 50 ميليمتر رسيد. بارش 50 میلیمتری در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه درازمدت 25 درصد افزايش يافته است.

بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته 61 ميليمتر و دوره درازمدت 43 ساله 40 میلیمتر ثبت شده بود. همچنين در هفته گذشته دو ميليمتر بارش در كشور رخ داده است.

در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه ايلام در دهلران و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه مزينان در خراسان رضوي با 94 درصد كاهش اختصاص داشته است.