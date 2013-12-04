تقدیر از همکاری مشترک شهرداری و آموزش و پرورش برای ساخت مسجد در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت الاسلام و المسلمین مهدی خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی در جلسه هماهنگی معاونت امور اجتماعی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با موضوع ساخت یکصد مسجد در مدرسه های سطح شهر برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: شکل گیری ایده مسجد محوری دراجرای فعالیت های فرهنگی موضوع بسیار مهمی است که خوشبختانه طی سال های گذشته شهرداری تهران به آن توجه داشته است.

وی گفت: ساخت مسجد در مدارس، از لحاظ معنایی حائز اهمیت است و باعث هدایت مدارس و سوق یافتن دانش آموزان به فرهنگ مذهبی می شود.

حجت الاسلام و المسلمین خاموشی ادامه داد: اجرای این پروژه و ساخت یکصد مسجد در مدارس معنای واقعی تداوم جهاد است و برکات قابل توجهی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین امرودی قائم مقام معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز در این جلسه گفت: مدرسه مهمترین پایگاه تربیتی محله به شمار می رود و توجه به رویکرد دینی و معنوی در این نهاد آموزشی می تواند از وقوع بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه تهران و مدارس این شهر با مشکل کمبود فضاهای دینی و به خصوص مسجد روبه رو است و که با همکاری و مساعدت سایر نهادها و سازمان ها ذیربط مرتفع خواهد شد.

رییس کمیسیون عفاف و حجاب شهرداری تهران افزود: طرح ساخت یکصد مسجد در مدارس شهر تهران در توافقنامه مشترک مابین شهرداری و وزارت آموزش و پرورش اجرایی و شهرداری تهران امور اجرایی طرح را بر عهده دارد.

حجت الاسلام و المسلمین امرودی عنوان کرد: معاونت شهرسازی امور مربوط به طراحی نما و نقشه را براساس معیارهای اسلامی و ایرانی همچنین دغدغه های مقام معظم رهبری و سفارشات ایشان در این حوزه را پیگیری می کند و مسئولیت اجرای آن به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی واگذار می شود.

وی گفت: طی 15 روز آینده کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران مباحث کارشناسی این طرح نظیر امور حقوقی و بودجه بندی را بررسی و نتایج را اعلام خواهند کرد.

قائم مقام معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: محلی بودن مدارس مهمترین اصل برای انتخاب آنها در اجرای این طرح به شمار می رود و همین شرط وجه تمایز توافقنامه جدید شهرداری تهران با توافقنامه هایی است که در گذشته اجرایی شده اند.

حجت الاسلام و المسلمین امرودی عنوان کرد: ارتقا هویت دینی شهر و شهروندان، توجه به مسایل تربیتی، فرهنگی همچنین ارایه آموزش های شهروندی مهمترین مباحثی هستند که شهرداری تهران از اجرای این طرح به دنبال تحقق آن است.

جلسه هماهنگی ساخت یکصد مسجد در مدارس شهر تهران با حضور مدیرکل فرهنگی استان تهران، مدیرکل آموزش های شهروندی و مدیر کل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.