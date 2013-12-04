انجام مطالعات طرح جامع ترافیکی در سنندج/فرهنگ سازي بهترين راه حل رفع ترافيك

به گزارش خبرنگار مهر، کامیاب شادمان ظهر چهارشنبه در همایش علمی تخصصی با ارزیابی سیاست های کوتاه مدت ترافیکی شهر سنندج اظهار داشت: ترافیک یکی از معضلات شهرنشینی در دنیای امروز است و به طبع در شهرهای با ساخت و ساز بالا این معضل به مراتب بیشتر وجود دارد.

وی بیان کرد: آسیب ترافیک در شهر سنندج شناخته شده و مطالعات ساماندهی آن در دو پروسه در حال اجراست.

شهردار سنندج افزود: انجام کارهای ابتدایی از جمله یک طرفه کردن خیابان ها در کاهش حاد بودن معضل ترافیک شهر سنندج تا حدی موثر بوده است البته نیاز به بها دادن بیشتر به این موضوع اهمیت دارد.

شادمان ادامه داد: آسیب شناسی مطالعات مبدا و مقصد ترددها در شهر سنندج از سرفصل های مطالعات جامع طرح ترافیکی است.

وی عنوان کرد: در طرح مطالعه جامع ترافیکی شهر سنندج حتی آثار کمترین تغییرات معابر در آن نمایان است و این بیانگر دقت و به روز بودن این مطالعات دارد.

شادمان بیان کرد: همچنین از اولویت های کاری این طرح استفاده و راه اندازی مجدد حمل و نقل عمومی است و این در حالی است که وضعيت كلي سرويس دهي اتوبوس ها در شهر سنندج ضعیف است و استفاده از آنها به دست فراموشی سپرده شده است.

مباحث علمی باید در جایگاه اصلی خود یعنی دانشگاه مطرح شوند

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج نيز در بخش ديگري از اين همايش يك روزه گفت: مباحث علمی باید در دانشگاه که جایگاه اصلی خود آن است مطرح شود.

هادی یوسفی اظهار داشت: معضل ترافیک یک مشکل همگانی است و فقط مختص به شهر سنندج نیست ولی تعداد زیاد ماشین ها در سنندج و عرض کم خیابان ها در این شهر این معضل را تشدید کرده است.

وی بیان کرد: فرهنگ سازی لازمه کاهش ترافیک در شهر سنندج است که در کنار ایجاد بسترسازی لازم است با اجرای اقدامات لازم از سوی راهنمایی و رانندگی این فرهنگ همگانی شود و آموزش های مربوطه در بخش فرهنگی ب درستی نهادینه شود.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج افزود: آموزش گره گشایی یک معضل بزرگ است که با تکرار آن می توان معضلات را رفع و راه حل های آن را تبدیل به ارزش های نهادینه شده در جامعه کرد.

یوسفی بیان کرد: همچنین اگر مباحث شهرسازی درست و اصولی اجرا شود بسیاری از معضلات را حل می کند و در حال حاضر و با شکل گیری هسته مرکزی لازم است تا در ساخت حاشیه ها و شهرک های اطراف بر مبنای کیفیت زندگی آینده و ارائه براساس سبک شهری اقدامات بهتري در دستور كار قرار گيرد.

این همایش با همکاری رشته شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج و با همكاري معاونت امور عمرانی و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری كردستان برگزار شد.