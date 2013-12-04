پلیس فارس رتبه اول برگزاری دوره های بصیرت را از آن خود کرد/شرکت 25 هزار نفر در دوره ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن بختياري ظهر چهارشنبه در نشست خبري پيرامون برگزاري دوره هاي بصيرت آموزشی بصیرت افزود: از سال 84 تا سال 89 دوره هاي بصيرت با حضور 13 هزار نفر برگزار مي شد اما از سال 89 تاكنون به 25 هزار نفر رسیده است.

وي اظهار داشت: اين دوره ها به طور متمركز در سه شهر قم، مشهد و شيراز برگزار می شود.

سردار بختياري گفت: در سال گذشته فارس در برگزاری دوره هاي بصيرت رتبه اول را به خود اختصاص داد و در اين راستا شاهد رشد شاخصهای تعالی در پليس هستيم.

جانشين قرارگاه باقرالعلوم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ناجا حرفه گرايي و خدمت كردن به مردم در دستور كار قرار دارد که در این خصوص با برگزاري دوره هاي بصيرت به اهداف خود در رشد و تعالی کارکنان دست یافته ایم.

سردار بختیاری ادامه داد: نيروي انتظامي همواره همراه با تعالي سازماني، به برگزاري دوره‌هاي تعالي بخش در بخش‌هاي مختلف تعالي رفتاري كاركنان توجه ويژه داشته و دارد زيرا تعالي يك سازمان را در گرو در اختيار داشتن نيروهاي انساني توانمند در حوزه‌هاي تخصصي و رفتاري است.

وي تصريح كرد: يكي از دستآوردهاي ناجا در سالهاي اخير كاهش قابل توجه فساد اداري و ارتقا وضعيت سلامت اداري در سازمان پليس در سطح كشور است.

سردار بختیاری گفت: وضعيت سلامت اداري و كاهش قابل توجه تخلفات كاركنان طي سالهاي اخير به خوبي در فرماندهي انتظامي فارس مشهود است.

فرمانده انتظامي استان فارس نيز در اين مراسم از كاهش 34 در صدي جرائم در بين كاركنان نيروي انتظامي خبر داد و افزود: در سال جاری نیز آمار جرائم در بین کارکنان 12 در صد كاهش داشته است.

سردار سیروس سجاديان از راه اندازي مركز آموزشی دوره بصيرت افزایی در شيراز خبر داد و گفت: با ايجاد اين مركز، شهر مقدس شيراز نيز مي‌تواند همچون شهر مقدس قم، پذيراي كاركنان ناجا براي طي دوره‌هاي آموزشي باشد.