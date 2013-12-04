هزینه کردن برای آموزش و پرورش بزرگترین سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: آموزش و پرورش با افزایش سهم مشارکت و نظارت مردمی در امور خود کارآمدتر می شود.

وی شورای آموزش و پرورش را عالیترین مرجع تصمیم گیری و تاثیر گذار در عملکرد و ایجاد تحول و توسعه در بخش تعلیم و تربیت عنوان کرد.

خادمی افزود: اهداف این شورا تسریع و تسهیل در فرآیند فعالیتهای اجرایی، بکار گیری همه منابع و امکانات، جلب مشارکت و نظارت مردمی برای رفع مشکلات و ارتقاء سطح آموزش در راستای تولید نیروی انسانی خلاق است.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: این شورا و متولیان امر با آینده نگری در خصوص نیازها و ضرورتها باید در مرکز کشور پیگیر امور باشند.

خادمی پیگیری ایجاد فضاهای آموزشی و اداری، پردیس دانشگاه های پسرانه و دخترانه فرهنگیان و پژوهشکده ها که منابع آنها ماهیت ملی دارد را از جمله مهمترین نیازها و ضرورتها عنوان کرد.

مشکلات آموزش و پرورش مشکلات همه مسئولان است

وی تصریح کرد: مشکلات آموزش و پرورش مشکلات همه مسئولان است چرا که آموزش و پرورش زیر بنای اصلی تولید علم، نیروی انسانی کارآمد و توسعه همه جانبه در جامعه است.

استاندار با اشاره به ویژه برنامه های هفته پژوهش در استان گفت: نمایشگاه هفته پژوهش در پارک مهرورزی رودخانه بشار برپا می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات دانشگاه فرهنگیان استان اظهارداشت: مشکلات بسیاری در این خصوص وجود دارد اما بسیاری از اعتبارات از جمله اعتبارات دانشگاه فرهنگیان، ملی است و پول ملی، چانه‌زنی ملی می‌خواهد و مدیران نباید از این مهم غافل شوند.

خادمی افزود: مدیران باید برای برطرف کردن مشکلات تلاش عملی و مؤثر انجام دهند و مسئولین دانشگاه فرهنگیان که این همه مشکل دارد در واقع تنها یک مجوز در دست دارند و متأسفانه از وضعیت بودجه 93 و مبالغ احتمالی اختصاص داده شده به این دانشگاه اطلاعی ندارند.

وی بیان داشت: اگر در فصلی که بودجه نوشته و آماده ارائه به مجلس می‌شود، نتوانیم کاری کنیم بدون شک باید تا سال آینده و بودجه بعدی منتظر بمانیم.

استاندار با گلایه از کم توجهی برخی از مدیران تصریح کرد: من بارها به همه مدیران تأکید کردم که در این یکی دو هفته تلاش بیشتری کرده و از پشت میزهای خود بلند شوند ولی متأسفانه برخی از مدیران چنین کاری نکردند.

خادمی با بیان اینکه هنر یک مدیر این است که برای دریافت سهم اداره تحت مدیریتش از بودجه کشور تلاش کند، افزود: مدیران نباید وقت خود و دیگران را با چانه‌زنی‌های درون استانی بگیرند، زیرا اعتبارات استانی در یک سیکل معین توزیع می‌شود.