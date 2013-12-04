5800 خانوار سقزی تحت پوشش خدمات كميته امداد قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فاروق محمودی ظهر امروز در جلسه مشترک موسسات خیریه و کمیته امداد امام (ره) شهرستان سقز که با عنوان "فقر و تعامل در راستای امورات مثبت به منظور رفع محرومیت در جامعه" برگزار شد، اظهار داشت: موسسات خیریه شهرستان سقز خدمات ارزنده ای را در راستای کمک به محرومین و نیازمندان شهرستان انجام داده اند و این مایه افتخار است.

وی افزود: کمیته امداد با پوشش پنج هزار و 800 خانوار در سطح شهر و 275 روستای تابعه توانسته است خدماتی از قبیل خدمات درمانی، فرهنگی، اشتغال و مسکن را به نیازمندان ارائه کند و با احداث 19 واحد مسکونی در سال جاری 19 خانواده را صاحب خانه کرده است.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) سقز ادامه داد: تعامل کمیته امداد با موسسات خیریه در راستای حمایت از نیازمندان می تواند کارساز باشد و این رابطه موجبات هدفمند سازی ارائه خدمات به محرومین را فراهم می آورد و در این راستا کمیته امداد در تعامل با موسسات از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

محمودی همچنین با اعلام خبر کسب رتبه اول ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان توسط کمیته امداد خواستار تکمیل فرم های مرتبت و تفاهم نامه به منظور برداشتن قدم های بعدی شد و یادآور شد: در صورت واریز مبالغی از سوی موسسات خیریه به حساب کمیته امداد، بعد از ثبت مالی میزان وجه و معادل این مبلغ به حساب مددجویان واریز می شود.

وی بیان کرد: چنانچه خانواده ای فردی معتاد در بین خود دارد با معرفی به کمیته امداد سریعا وی را به کمپ های برون شهرستانی منتقل کرده و تا زمان ترک اعتیاد و یک سال بعد از آن نیز کمیته امداد مساعدت مالی به بیمار می کند و قدم هایی نیز برای اشتغال آن شخص نیز بر خواهد داشت.

خالد بهرامی مدیر عامل موسسه خیریه کوثر نیز در ادامه این جلسه گفت: موسسه خیریه کوثر 150 خانواده را به صورت مستمر و 50 خانواده را به صورت غیر مستمر تحت پوشش دارد و با ایجاد سیستم جامع بانک اطلاعاتی در سازمان بهزیستی به منظور جلوگیری از موازی کاری با سایر ادارات بهره جسته ایم.

سلیمان اسعدی از موسسه خیریه سبحان نیز اظهار داشت: تشکیل این جلسات قدم برداشتن مثبت و بیشتر در راستای رفع محرومیت به شرط بهره گیری از مصوبات قبلی است و به جهت کسب نتیجه از این جلسات تبادل نظرات و اطلاعات و بررسی کلی مسایل بسیار مهم است.

رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه محبان کردستان نیز بیان کرد: همکاری موسسات خیریه با کمیته امداد از جهات مختلف می تواند مهم و مسمر ثمر باشد و همواره کمیته امداد با موسسه خیریه محبان همکاری دوستانه و صمیمی داشته است.

محمد زارع زاده افزود: موسسه خیریه محبان کردستان در راستای تعامل بیشتر و همکاری با کمیته امداد آمادگی خود را برای برگزاری کلاس های آموزشی و تخصصی اعلام می کند.