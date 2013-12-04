مشکلات مالی مهمترین موضوع در ورزش کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی موسوی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هئیت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان افزود: کمبود بودجه مهمترین موضوع در ورزش است و از طرفی ورزشکاران نیز حق دارند مطالبات خود را دریافت کننند.



وی با بیان اینکه پذیرش مسئولیت در این رشته ورزشی سخت و سنگین، نیازمند عشق و علاقه است ادامه داد: پذیرش مسئولیت در این رشته ورزشی مفرح بسیار سخت و سنگین است و نیاز به این دارد که فرد عاشق آن باشد.



موسوی تصریح کرد: در مسابقات بین المللی سنگنوردی که بهمن ماه سال 90 در زنجان برگزار شد ورزشکاران کشورهای خارجی با هزینه شخصی شرکت کرده بودند و درمسابقات جهانی نیز که جایزه دار هستند، هزینه توسط خود سنگنوردان پرداخت می شود.



نایب رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران گفت: باید قهرمانان این رشته ورزشی به عنوان یک الگو بتوانند جوانان را به سوی ورزش کوهنوردی و سنگنوردی جلب و جذب کنند تا آینده این رشته ورزشی تضمین شود.



موسوی با اشاره به برگزاری رقابت های لیگ استانی افزود: مسابقات لیگ سنگنوردی در برخی از استانها برگزار می شود و این می تواند در رشد شکوفایی و شناسایی ورزشکاران شاخص و توانمند و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت موثر واقع شود.



وی به برگزاری مجمع انتخابات در استان زنجان اشاره کرد و افزود: این مجمع به صورت کاملا قانونی و در فضایی آرام و به دور از هرگونه حاشیه برگزار شد.