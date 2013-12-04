به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شنبه و طسوج اظهار داشت: کار بازسازی منازل مسکونی که در اولویت اول بود توسط بنیاد مسکن به اتمام رسیده و هم اکنون کار بازسازی 377 واحد در مرحله دوم شروع شده است.

وی افزود: احداث و تعمیر ساختمان‌های ادارات بهزیستی، تعاون روستایی، بخشداری، پاسگاه و بسیج نیز شروع شده که امیدواریم تا آخر سال مورد بهره‌برداری قرار گیرند و آثاری از زلزله مشاهده نشود.

زارعی ادامه داد: همه پروژه‌های عمرانی به‌ویژه پروژه‌های عمران شهری در اولویت هستند و باید به گونه‌ای پروژه‌ها انجام شود که شهر شنبه در همه شهرها در سطح استان زیباتر باشد.

سرپرست بخشداری شنبه و طسوج اضافه کرد: اعتبار هزینه شده در مناطق زلزله زده 860 میلیارد ریال است که از کمک های دولت در این راستا تقدیر کرد.

پرداخت کمک های بلاعوض به کشاورزان مناطق زلزله زده تسریع شود

وی تصریح کرد: در روستاها نیز دهیاران با همکاری بنیاد مسکن در ایجاد مبلمان روستایی و زیبا سازی روستای خود کوشا باشند.

زارعی خواستار پرداخت کمک های بلاعوض به کشاورزان و دامداران با توجه به نقش ویژه آنها در این منطقه شد و گفت: در منطقه شنبه و طسوج مناطق تفریحی زیادی وجود دارد که باید از الان کارهایی صورت بگیرد و کسانی که به مناطق زلزله زده می آیند تصور کنند که اینجا زلزله نیامده است.

وی تصریح کرد: باید امکانات تفریحی را در روستاهای باغان، کردلان، درویشی، چاهگاه، سرمک و سنا فراهم سازیم و در خدمت رسانی به دهستان طسوج بیشتر تلاش کنیم و امیدواریم هرچه زودتر مشکل راه دهستان طسوج به مرکز بخش شنبه و طسوج مرتفع شود.

سرپرست بخشداری شنبه و طسوج یادآور شد: در سال جاری 35 میلیارد ریال برای پروژه‌های حوادثی در بخش شنبه و طسوج تامین اعتبار شده است.