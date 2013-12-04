لزوم توسعه مناطق ویژه صنعتی و تجاری آذربایجان غربی/ زمینه سرمایه گذاری فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ قربانعلی سعادت بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ضمن تاكيد بر لزوم ایجاد و توسعه مناطق ویژه تجاری و صنعتي در استان، افزود: در این راستا منطقه آ«زاد تجاری ماکو برای توسعه بیشتر نیازمند انجام مطالعات و برنامه ریزی های عملیاتی است.

وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم ارتقای وضعيت شهركهاي صنعتي آذربایجان غربی با توجه به پتانسیلها و موقعیت ویژه جغرافیایی آن، اظهار داشت: باید با تدابير و برنامه ريزي هاي لازم، مسائل و مشكلات پيش روي شهركهاي صنعتي برداشته تا صنعت استان به جايگاه واقعي خود دست پيدا كند.

استاندار آذربایجان غربی خواستار تقویت بدنه كارشناسي دستگاههاي اجرايي بخصوص در بخش صنعت و معدن آذربایجان غربی شد و اعلام کرد: باید گامهای ضروری برای شناسايي دقيق فرصتها و چالشها و ارائه راهكارهاي علمي و عملي براي رشد و توسعه اين بخش مهم برداشته شود.

زمینه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در آذربایجان غربی ایجاد شود

سعادت در ادامه خواستار رفع موانع و مشكلات و ایجاد زمينه حضور سرمايه گذاران شد و با تاکید بر اینکه در این راستا شناسايي دقيق فرصتهای توسعه بخش صنعت و معدن ضروری است، گفت: باید با بهره گیری از امکانات و پتانسيل هاي موجود، زمینه برای ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف فراهم شده و در این زمینه فرصتهای از دست رفته جبران شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اعلام اینکه در حال حاضر 2 هزار و 862 واحد صنعتی در استان موجود است، افزود: بالغ بر 61 هزار نفر در این واحد ها مشغول فعالیت هستند.

عبادالله اکبری ادامه داد: در بخش معدن نیز 418 معدن دارای پروانه در استان موجود است و آذربایجان غربی به لحاظ معادن غنی در رتبه پنج و ششم کشور و به لحاظ تنوع در جایگاه سوم قرار دارد.

کیامرز کیهانفر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ارومیه نیز در این جلسه به اثرات نامطلوب تحریم ها در اقتصاد و صنعت اشاره کرد و گفت: حماسه سیاسی به شکل خوبی تحقق یافت لذا باید به حماسه اقتصادی نیز فقط شعار گونه نگاه نکرد و برای تحقق آن عمل گرایانه پیش آمد.

صابر پرنیان مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی، توسعه زيرساختهاي لازم در شهرك هاي صنعتي را امري ضروری دانست و گفت: در حال حاضر 34 شهرک صنعتی در استان موجود بوده که از این تعداد 22 شهرک فعال هستند.