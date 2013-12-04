۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۷

نوجوان شیرازی پس از اخراج از مدرسه خود را حلق آویز کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: دانش آموز 14 ساله ای در شیراز پس از اخراج از مدرسه خودکشی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پسر 14 ساله ای در شیراز پس از اخراج از مدرسه به دلیل همراه داشتن تلفن همراه خود را حلق آویز کرد.

بر اساس ادعاهای والدین این دانش آموز وی یک روز بعد از اخراج به همراه پدرش به مدرسه رفت اما مدیر مدرسه از پذیرش او امتناع کرد و روز دوم که خودش به تنهایی به مدرسه رفته بود مسئولان مدرسه وی را نپذیرفتند.

این دانش آموز پس از مراجعه به منزلشان در حالیکه تنها بود خود را حلق آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.

پرونده این خودکشی در دادسرای جنایی شیراز تشکیل و در مراحل تحقیقات ابتدایی قرار دارد.

