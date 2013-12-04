ساخت کتابخانه در محله های شهر قزوین توسعه می یابد

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای توسعه فضاهای فرهنگی در شهر و توجه به مناطق کمتر برخوردار مسجد المهدی واقع در منطقه مینودر صاحب کتابخانه می شود.

وی افزود: برای اجرای این طرح با تغییر کاربری، ساخت ابنیه و تأسیسات مکانیکی کتابخانه مسجد المهدی واقع در شهرک مینودر از خرداد ماه سال آتی به همت شهرداری قزوین آغاز می شود.



مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین یادآورشد: این اقدام پس از بازدیدی که به همراه شهردار منطقه سه و هیئت امنای مسجد از محل انجام شد اجرایی شده و بر اساس آن شهرداری به ازای خدمات عمرانی که برای توسعه این مسجد انجام می دهد فضای زیرزمین مسجد المهدی را به کتابخانه تبدیل کرده و در اختیار سازمان فرهنگی ورزشی قرار می دهد.

این مسئول در ادامه از اتمام مرحله طراحی این پروژه که از سوی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین به انجام رسیده خبر داد و بیان کرد: بر اساس پیش بینی های اولیه این پروژه با دو میلیارد و500 میلیون ریال اعتبار ساخته خواهد شد.



وی گفت: این کتابخانه 850 مترمربع زیربنا دارد و پس از اتمام مراحل عمرانی پروژه، سازمان فرهنگی ورزشی نسبت به تجهیز و خرید اقلام مورد نیاز اقدام خواهد کرد تا فضا برای استفاده مفید اعضاء کتابخانه فراهم شود.



وزیری نژاد اظهارامیدواری کرد که این کتابخانه بتواند در حوزه فرهنگی در شهرک مینودر نقش بسزایی داشته باشد و تا حدودی کمبودهای موجود را جبران کند.