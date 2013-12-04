تيم بسکتبال بانوان شهرداری سنندج تیم استقلال ساری را مغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و در نخستین روز این مسابقات تیم بسکتبال بانوان شهرداری سنندج به مصاف تیم استقلال ساری رفت كه توانست در نهايت حريف خود را شكست دهد.

در این دیدار زیبا و تماشایی تیم بسکتبال بانوان شهرداری سنندج در یک بازی حساب شده توانست با نتیجه ارزشمند 70 بر 50 حریف خود را مغلوب کنند و نخستین پیروزی خود در این مرحله به دست آورد.

در دیگر بازیهای روز نخست تیم کوشا سپهر سبلان توانست با نتیجه نزدیک 43 بر 42 و تنها با اختلاف یک امتیاز بر تیم نفت آبادان غلبه کند.

همچنین در یکی دیگر از این بازیها تیم پاسارگارد تهران توانست با نتیجه 80 بر 73 بر تیم شهرداری تبریز غلبه کند.

سرپرست شهرداری سنندج قبل از شروع بازی تیم بسکتبال شهرداری سنندج به مرا ه خانم ها لیلا فروتن نژاد و زهرا آوجیان از اعضاء شورای شهر و مدیر اجرایی باشگاه ورزشی شهرداری در محوطه بیرون سالن آزادی حضور یافتند و از نزدیک با نائب ریس فدراسیون بسکتبال بانوان دیدار كرد.

سرپرست شهرداری سنندج در این دیدار گفت: ایجاد شور و نشاط یکی از اهداف شهرداری در جامعه است که با حمایت از ورزش شور و نشاط هم در جامعه ایجاد می شود.

کامیاب شادمان افزود: حمایت از تیم های ورزشی به ويژه ورزش بانوان یکی از برنامه های این شهرداری است که انتظار مي رود علاوه بر تیمهای بسکتبال، هندبال و والیبال بتوانیم دیگر رشته های ورزشی بانوان را مورد حمایت قرار دهیم.