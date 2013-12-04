برگزاری اولین اجلاس کمیسیونهای سلامت شوراها/ تدوین سند سلامت شهروندی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تشریح مسائل حوزه سلامت و محیط زیست شهر تهران خاطر نشان کرد: آلودگی هوا و سلامت مواد غذایی از جمله اولویت هایی است که کمیسیون سلامت به آن ورود پیدا کرده است.

وی با اشاره به گزارش رسمی از سوی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: در این گزارش آمده است که طی یکسال گذشته دو هزارو هفتصدو بیست و دو مورد مرگ منتسب به آلودگی هوا در تهران ثبت شده است. که در روزهای اضطرار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و بیماری ها ی مرتبط با آن شهروندان بسیاری را دگیر می کند.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران اگرچه حل آلودگی هوا را در کمترین زمان غیر ممکن میداند اما معتقد است با تمرکز بر چند محور اصلی به وجود آوردنده آلودگی می توان درصدی از معضل را حل کرد.

وی محور اصلی آلودگی ها را احتراق ناقص خودروها دانست و خاطر نشان کرد: وزارت صنایع و خوردو سازها متعهد شده اند که خودرو با استاندارد یورو 4 تحویل بدهند.

حافظی در بخشی دیگر به اجرای طرح ترافیک به عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در آلودگی اشاره کرد و افزود: این طرح اگرچه مانع تردد کمتر خوردو ها در بخشی از شهر می شود اما موجب می شود که شهروندان به استفاده از موتور سیکلت ترغیب شوند در صورتی که موتور سیکلت علاوه بر آلودگی صوتی 8 برابر خودرویی با استاندارد یورو 2 الودگی تولید میکند.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران احتراق ناقص موتورخانه ها را یکی دیگر از عوامل آلوده کننده هوای شهر تهران خواند و افزود: در تهران یک میلیون موتور خانه وجود دارد که به دلیل احتراق تناقص آلودگی زیادی تولید می کند. این موضوع را کجا، چه زمانی و چه کسانی این موضوع را بررسی کرده اند. موتورخانه ها می تواند هوشمند باشد و شهرداری تهران می تواند در هنگام صدور پایان کار و یا صدور جواز ساخت بر داشتن ساختمانها به موتور خانه هوشمند و استاندارد تاکید کند.

وی همچنین به فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی عمومی اشاره کرد و افزود: اتوبوسرانی به دلیل کمبود ناوگان از ظرفیت 2 هزار دستگاه اتوبوس فرسوده دارد استفاده می کند این در حالی است که دولت طبق مصوبات مجلس ملف بوده در بخش تامین بخشی از هزینه های خرید اتوبوس و مترو شهرداری را کمک کند که مطالبات شهرداری از دوات در این بخش 5 بیش از هزار میلیارد تومان است.

حافظی همچنین به برخی آلودگیها در مواد غذایی اشاره کرد و افزود: برای رفع برخی مشکلات در این بخش رایزنی های را با فراکسیون محیط زیست و سلامت و بهداشت مجلس انجام داده ایم تا با تصویب طرحهایی در این زمینه بروز برخی آلودگیها در مواد غذایی و کشاورزی به صورت کشوری حل شود. چراکه معتقدیم آلودگی محصولات تولیدی و کشاورزی باید از مزارع و باغات رفع شود.

وی همچنین تاکید کرد: شوراهای سایر شهرهای کشور باید مسائل خود را از طریق نمایندگانشان در مجلس و شورای عالی استانها پیگیری کنند چرا که ظرفیت تعامل و رایزی در این مجمو عه ها احساس می شود.

دکتر غلامحسین صادقیان رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان نیز تاکید کرد: همگرایی بین شوراهای کلانشهرها در حوزه سلامت وجود دارد چراکه کلانشهرها در حوزه سلامت و محیط زیست دغدغه های مشابهی دارند.

وی در ادامه به تهیه سند سلامت شهروندی اشاره کرد و افزود: کمیسیونهای سلامت شوراهای اسلامی سراسر کشور می توانند با توجه به مسائل شهری شان راه کار های حوزه سلامت و بهداشت را تهیه کرده و در نهایت سندی با در برگیری تمام موضوعات تهیه شده و جهت کشوری شدن به شورا عالی استانها ارائه شود.

وی همچنین پیشنهاد داد نشست مشترک کمیسیون های سلامت و بهداشت شوراهای کلانشهرها برگزار شود.

رضا امینی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز از آمادگی این شورا برای برگزاری اولین اجلاس کمیسیونهای بهداشت و سلامت شورا های کلان شهر ها در اصفهان خبر داد.

بر اساس این گزارش اعضای شرکت کننده در نشست فوق به این جمع بندی رسیدند که اولین اجلاس کمیسیون های بهداشت و سلامت شوراها در شهر اصفهان و به میزبانی شورای اسلامی این شهر با موضوع آلودگی هوا در دی یا بهمن ماه برگزار شود.