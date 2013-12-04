14 باب منقلخانه در شيراز پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجاديان با اعلام اين خبر گفت: طرح پاكسازي محله هاي جرم خيز شيراز به صورت مستمر در دستور كار پليس فارس قرار دارد و اين طرح طي دو ماهه گذشته با شدت و جديت بيشتري اجرا شده است.

وي ادامه داد: از هشت آبان ماه سال جاري تا 11 آذرماه اين طرح در محله هاي كوزه گري، مهدي آباد، سنگ سياه، دروازه كازرون، كوشك ميدان، دروازه سعدي، ابيوردي، شهرك رضوان، خيابان لاوان، چهارراه حافظيه، قصرقمشه، بيدزرد، تيون و ساير مناطق آلوده شهر شيراز با شدت بيشتري اجرا شده است.

فرمانده انتظامي فارس اظهار كرد: در اين راستا 552 نفر دستگير كه تعداد 157 نفر از آنان خرده فروش و توزيع كننده موادمخدر و 395نفر از دستگير شدگان افراد معتاد بوده اند.

سردار سجاديان افزود: از اين افراد مقدار 13كيلو و 812 گرم موادمخدر شامل، دو كيلو و 178 گرم هروئين،‌كيلو و 227 گرم ترياك، 885 گرم حشيش، 88 گرم شيره ترياك، 273 گرم سوخته ترياك، 161 گرم شيشه، 556 عدد پايپ استعمال موادمخدر كشف شده است.

وي گفت: با اجراي اين طرح، 60 باب منزل و 5 باب مغازه و يك حمام عمومي كه به محل خريد و فروش و توزيع موادمخدر و يا منقل خانه تبديل شده بودند شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي از اين اماكن بازرسي، درنتيجه تعداد 14 باب منزل كه به منقل خانه تبديل شده بودند، پلمپ شد.

فرمانده انتظامي فارس خاطرنشان كرد: اين طرح با جديت توسط پليس فارس اجرا و لازم است به منظور اثر بخشي بيشتر و پاك سازي چهره شهر شيراز، سومين حرم اهل بيت (ع)، ساير سازمانهاي ذيربط نيروي انتظامي و دستگاه قضايي را ياري کنند.

دختری توسط یکی از نزدیکانش قربانی هتک حیثیت شد

رييس پليس "فتا" فارس از شناسايي و دستگيري فردی خبر داد که با دسترسی به عکس و اطلاعات شخصی دختر جوانی به نام "سحر" وي را در فضاي مجازي مورد هتك حيثيت قرار داد.

سرهنگ سيد موسي حسيني در تشريح اين خبر گفت: اين فرد در فضاي مجازي اقدام به تغییر محتوای تصاویر دیجیتال كرده و با نشان دادن چهره ای مستهجن از شاکی در فضای مجازی او را مورد هتک حیثیت قرار داده بود.

وي بیان كرد: شاکی 26 ساله و ساکن شیراز است که با گشت زنی در شبکه های اجتماعی به تصاویر دستکاری شده خودش در فضای مجازی بر می خورد و متوجه می شود که این تصاویر با مهارت کافی تدوین و دستکاری شده است.

سرهنگ "حسيني" گفت: ماموران پلیس "فتا" فارس در اقدامی همه جانبه ایمیل و آی پی های ایجاد کننده آن صفحات را شناسایی و دستور قضایی لازم را برای دستگیری وی اخذ كردند.

رييس پليس "فتا" فارس تصريح كرد: در این پرونده مشخص می گردد که متهم از نزدیکان شاکی است و با توجه به اینکه تعدادی عکس خانوادگی از شاکی را داشته با استفاده از نرم افزار فتوشاپ چهره وی را برش زده و با مهارت خاصی روی تصاویری مستهجن که در فضای مجازی وجود داشته است، قرار داده است.

وي هشدار داد: تغییر در داده های دیجیتال جرم است و پلیس "فتا" به عنوان حافظ امنیت در فضای مجازی در هر لحظه از زمان اینگونه جرائم را رصد و مورد پیگیری قرار خواهد داد.