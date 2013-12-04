خطر دشمن همچنان در کمین اسلام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خسروعروج ظهر چهارشنبه در يادواره 109 شهيد فرهنگي اظهار داشت: در هشت سال جنگ تحميلي به مثابه واقعه كربلا در هر مقطع سني و از هر دين و آئيني براي دفاع از ارزشهاي ديني و حفظ و حراست كشور وارد ميدان جنگ شدند.

مشاور نظامي فرمانده سپاه پاسداران اضافه كرد: هر يك از رزمنده هايي كه براي مبارزه با دشمن وارد جبهه جنگ شدند تنها به توصيه امام راحل و در راه دين و براي حفظ ارزشهاي انقلاب اسلامي به مبارزه پرداختند.

وي ادامه داد: در جبهه هاي جنگ هميشه عدل و انصاف در تمامي امور در نظر گرفته مي شد و بايد كه اين صفت پس از پايان 8 سال دفاع مقدس در جامعه نيز گسترش مي يافت.

وي پيروي از راه شهدا را يك تكليف بر همگان دانست و افزود: در جامعه امروز نيز با برخي كشورهاي ديگر به نوعي در مبارزه هستيم پس باز هم رعايت عدل انصاف براي يكديگر در جامعه امروز از ضروريات است.

سردار عروج تصريح كرد: صداقت و درستي دومين صفت شهدا بوده و سرلوحه قراردادن اين خصوصيت در جامعه امروز از ديگر واجبات ديني در برخورد با يكديگر است.

وي در گوشه اي از سخنانش داشتن شرم و حيا را نيز از مولفه هاي اصلي اخلاق اعلام كرد و افزود: با رعايت اين سه خصيصه مهم در زندگي به طور قطع مي توان از راه و ارزش هاي امام و شهدا پيروي و پاسداري كرد.

وي در پايان يادآور شد: بايد براي ترويج و گسترش و حفظ اهداف و آرمانهاي شهدا و امام راحل مراسم يادواره شهدا هر ساله بايد به خوبي اجرا شود تا بين نسل هاي جديد با نسل انقلاب هيچگونه شكاف و فاصله اي احساس نشود.

