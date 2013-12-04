شورا نباید ابزار کار سیاسی شود/ ارتباط پروتکلهای شهری با خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در ابتدای این نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد شورایاریها گفت: شورایاریها یکی از نهادهایی است که از زمان دولتهای پیشین بر ایجاد آن تاکید می شده است. شورایاریها به نوعی مدل کوچک تر شورای شهر است ،با راه اندازی این نهادها می توانیم مشارکت های هر چه بیشتر مردم را در امور شهر شاهد باشیم.

وی با اشاره به سخنان وزیر راه و شهر سازی عنوان کرد: ما باید بتوانیم شوارای مناطق را هم ایجاد کنیم.

مسجدجامعی تاکید کرد: باید بودجه شورایاریها از شهرداری جدا شود تا شاهد رشد و ارتقا این نهادها باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: مهمترین نکته ای که در شورای اسلامی هر شهر باید مد نظر قرار گیرد این است که شورای اسلامی شهر به هیچ عنوان نباید ابزار کار سیاسی گردد. اعضای شورا باید سعی کنند در هیچ برنامه و رابطه ای خود را ابزار کار سیاسی جناحها قرار ندهند . شورا جایی است که عمل اجتماعی مهم است نه عمل سیاسی.

وی با تاکید بر اهمیت ارتباط پروتکلها و نهادهای کلانشهرها تصریح کرد: ما طرحی داریم تا بر اساس آن ارتباط پروتکلهای شهری با خارج را فراهم آوریم. اهمیت این طرح از آن جهت است که خیلی از شهرها نمی دانند که در ایران شورای شهر دایر است این در حالی است که شورای شهر نمادی از مردم سالاری به شمار می آید و ارتباط بین شهرها می تواند در شناساندن ایران به عنوان یک کشور مردم سالار دینی کمک کند.

کمیسیون فرهنگی یک کمیسیون عمومی به شمار می آید

در ادامه این نشست حجت الاسلام ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران بیشترین کمیته ها تشکیل شده و این امر نشان دهنده ی اهمیت موضوعات فرهنگی در شهر تهران است.

وی ادامه داد: امروزه در تمام نهادها، وزارتخانه ها و... شاهد اقدامات فرهنگی هستیم بنابراین می توانیم بگوییم کمیسیون فرهنگی یک کمیسیون عمومی است که تمام موضوعات را در بر می گیرد.

توانسته ایم شهرداری را به نهاد اجتماعی تبدیل کنیم

مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و همچنین نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز گفت: ما در شورای سوم به دنبال آن بودیم که اگر قرار است شهری انسان محور داشته باشیم باید بتوانیم رویکرد شهرداری را تغییر دهیم و توانستیم به این امر دست پیدا کنیم. امروز شهرداری تهران به یک نهاد اجتماعی تبدیل شده و در حال حاضر مشارکت مردمی مهمترین اقدامی است که ما در دستور کار قرار داده ایم.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: امروز ما 374 محله با هویت، سنت، محدوده و آداب مشخص داریم و به هر محله ماموریتهای مهم و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را واگذار کردیم.

طلایی یادآور شد: امروز در هر محله یک سرای محله وجود دارد و در هر سرای محله 15 خانه قرآن ،مجموعه چنین فعالیت هایی زمینه ی مشارکت مردم را فراهم می کند.

وی در ادامه پیشنهاد برگزاری اولین اجلاس کمیسیون های فرهنگی کشور در اصفهان باشد.

به جای تهاجم فرهنگی باید از تبادل فرهنگی استقبال کنیم

اقبال شاکری عضو دیگر کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه در این دیدارها می توان فاصله های زمانی را در نوردید گفت: تبادل تجریبات و توانمندی ها می تواند یک فکر و اندیشه جدید و تازه به وجود آورد.

وی افزود: انسانها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: منفعل، فعال و خلاق و ما باید شرایط را به گونه ای فراهم آوریم تا افراد خلاق در عرصه های گوناگون به میدان بیایند.

شاکری همچنین تاکید کرد: ما همانگونه که در معرض تهاجم فرهنگی هستیم می توانتیم تبادل فرهنگ هم داشته باشیم. با تبادل فرهنگ است که می توانیم خودمان را بیشتر بشناسانیم.

آلودگی هوا وجه مشترک تهران و اصفهان

در ادامه این نشست اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به بیان وجوه مشترک دو شهر اصفهان و تهران پرداختند که نکته جالب تاکید یکی از اعضای شورای اصفهان بر آلودگی هوا بود.

در پایان این نشست پیشنهاد شد تا اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم دیداری از شورای شهر اصفهان داشته باشند و اعضای شورای شهر اصفهان هم از این پیشنهاد استقبال کردند.