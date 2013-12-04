برداشت ذرت دانه ای از مزارع شهرستان آبیک پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن لطفی در این باره گفت: پیش بینی می شود از این میزان اراضی بیش از 12 هزار و 500 تن محصول ذرت دانه ای برداشت شود.



لطفی گفت: میزان متوسط عملکرد ذرت علوفه ای 9 تن در هکتار است.



مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آبیک تصریح کرد: این میزان تولید با افزایش شش هزار تنی نسبت به سال قبل حدود 80 درصد افزایش داشته است.



این مسئول یادآورشد: قیمت علوفه مهمترین عاملی است که سبب شده کشاورزان ذرت را اکثرا بصورت علوفه ای برداشت کنند.



لطفی افزود: در سال جاری قیمت مناسب خرید باعث افزایش سطح برداشت ذرت بصورت دانه ای نسبت به سال قبل تا 50 درصد شده است.



وی خاطرنشان کرد: استقرار واحدهای مرغداری صنعتی، این شهرستان را به یکی از مناطق مهم مصرف ذرت دانه ای تبدیل کرده است.



لطفی توسعه کشت ارقام ذرت دانه ای زودرس، افزایش سطح کشت و کاهش سطح ذرت علوفه ای را از برنامه های مهم شهرستان برشمرد.