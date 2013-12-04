وظیفه ما حراست از مکتب الهی و آرمان های شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد وطني» عصر چهارشنبه در حاشيه مراسم يادواره 109 شهيد فرهنگي با اعلام اين مطلب افزود: گذشتن از جان، سخت ترين تصميم در زندگي انسان محسوب مي شود كه شهدا در پيروي از مكتب الهي دست به انجام چنين تصميم ارزشمندي زدند.

وي ادامه داد: انقلاب اسلامي مديون خون شهدا و فداكاري ايثارگران است و امروز وظيفه تمام افراد جامعه همدردي با خانواده شهدا و دلجويي از خانواده جانبازان و ايثارگران است.

رئيس سازمان آموزش و پروش استان گلستان يادآور شد: اگر تلاش ها و مجاهدتهاي اين انسانهاي فداكار و بزرگ نبود انقلاب اسلامي در 8 سال جنگ تحميلي تداوم نمي يافت.

وطني تصريح كرد: شهدا در مكتب الهي درس عشق و معرفت آموختند و حركت آنها الهي و هدف آنها تنها پيروي از حق بود و اين طرز فكر را بايد تمام اقشار جامعه سرلوحه اعمال خود قرار دهند.

گفتني است مراسم يادواره 109 شهيد فرهنگي با حضور نماينده ولي فقيه در گرگان، جانشين مسئول سپاه گرگان، رئيس سازمان بسيج دانش آموزي و برخي مسئوليت شهرستاني استاني در سالن اجتماعات دانشكده تربيت معلم گرگان برگزار شد.

