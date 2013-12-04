لزوم توسعه عالمانه حوزه کشارزی آذربایجان غربی/ رشد بی رویه آفت زاست

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با مدیران جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تقويت مراكز علمي و تحقيقاتي در بخش كشاورزي استان را ضروري دانست و افزود: در مسير حفظ و توسعه بخش كشاورزي بايد نگاهي عالمانه، عاقلانه و مدبرانه داشته باشيم.

وی با تاكيد بر لزوم بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي بخش كشاورزی، اظهار داشت: مراكز علمي و تحقيقاتي بخش كشاورزي نقش كليدي در ارتقا و بهره گيري مطلوب از پتانسيلهاي موجود داشته که با توجه به اهمیت جایگاه آنها توجه و حمايت از اين مراكز ضروري است.

استاندار آذربایجان غربی با بيان اينكه بخش كشاورزي در استان نسبت به ساير بخش ها داراي محوريت است، اعلام کرد: حفظ محوريت بخش كشاورزي در استان ضروري بوده ولي در كنار اين بحث بايد به مديريت بهينه مصرف آب در اين بخش نيز توجه كافي داشته باشيم.

سعادت با عنوان اینکه توسعه بي رويه و غيراصولي بخش کشاورزی مشکل ساز و آفت زا خواهد بود، ادامه داد: در كنار كشاورزي بايد به فكر تقويت و فعال تر نمودن ساير بخشهای استان مانند صنعت، تجارت و بخش خصوصي بوده و زمينه هاي ورود سرمايه گذاران به استان را فراهم کنیم.

وی حركت به سمت توسعه پايدار در استان بايد از زيرساختهاي علمي و كاربردي برخوردار و در اين مسير از ظرفيت هاي متنوع استان استفاده شود، ادامه داد:‌ منطقه آزاد تجاري ماكو يكي از فرصت هاي خوب سرمايه گذاري بوده كه مي تواند در توسعه استان نقش موثري را ايفا كند.