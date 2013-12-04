نشست"شیراز با آغداشلو" میزبان علاقمندان به هنر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی این نشست اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده و تلاش مطلوب حوزه هنری فرصت مناسبی جهت ارتباط هنرمندان توانمند استان با آیدین آغداشلو استاد برجسته هنر معاصر ایران فراهم شد.
علی زمانی ادامه داد:هدف اصلی از برگزاری نشست " شیراز با آغداشلو" کمک به ارتقاء هنر در سرزمین فرهنگ و هنر است و در همین راستا دو نشست با حضور این هنرمند و سخنرانی سعید باباوند و یک برنامه گشت و گذار برگزار می شود.
وی افزود: روز 28 آذر برنامه شیراز گردی با آیدین آغداشلو و در روز29 آذر ساعت 10 تا 12 نشست جنبش های نقاشی ایرانی در دو دهه گذشته با سخنرانی این هنرمند و سعید باباوند در سالن سینما شیراز برگزار می شود که عموم علاقمندان می توانند در آن شرکت کنند.
مدیر اجرایی نشست " شیراز با آغداشلو" اضافه کرد : دیگر نشست این برنامه که به صورت کاملاٌ تخصصی است گرافیک معاصر ایران نام دارد که این برنامه نیز 29 آذر از ساعت 15 تا 17 در سالن مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می شود و علاقه مندان برای حضور در این برنامه باید نام نویسی کنند.
وی همچنین عنوان کرد: نشست "شیراز با آغداشلو" محصول هم افزایی هنری و توان اجرایی مجموعه های مختلف فرهنگی فارس می باشد که امید است با تداوم داشتن این همکاری ها زمینه رشد و ارتقاء بیشتر فرهنگ و هنر در استان فراهم شود.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نام نویسی می توانند به سایت حوزه هنری فارس www.artfars.ir مراجعه یا با شماره 07112349174 تماس حاصل کنند.
