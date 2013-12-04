به گزارش خبرگزاری مهر، "بوركهارد دامِن" (Burkhard Dahme) كه همراه با مدیرعامل شعبه ایتالیا اس ام اس دماگ به دیدار رئیس هیئت عامل این سازمان آمده بود گفت: این شركت پیشینه روشنی برای اجرای طرح های فولادی در ایران دارد و تاكنون تعدادی از طرح های صنایع فولاد ایران از جمله فولاد هرمزگان و فولاد مباركه توسط اس ام اس دماگ انجام شده از همین رو آمادگی داریم تا طرح های جدیدی در ایران اجرا كنیم.

وی از برنامه كشورهای اروپایی برای توسعه روابط با ایران به عنوان فرصتی تازه یاد و خاطر نشان كرد: باید از فرصت ایجاد شده استفاده كرد و زمان پیش رو را نباید از دست داد. در این نشست همچنین با تفاهم دو طرف مقرر شد شركت اس ام اس دماگ همراه با فولادسازان بزرگ دنیا اقدام به سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) كنند تا در طرح های فولادی ایران سرمایه گذاری شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در با تاكید بر اینكه هر شركت خارجی كه زودتر اقدام كند سهم بیشتری از بازار رو به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایران خواهد داشت افزود:‌ با توجه به سیاست های جدید جمهوری اسلامی كه تعامل با همه دنیا است از فعال شدن حوزه های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی استقبال می كنیم.

مهدی كرباسیان تاكید كرد:‌ بخش معدن و صنایع معدنی فرصت های متعددی برای سرمایه گذاری و كسب منافع دو جانبه دارد. كرباسیان اظهار امیدواری كرد كه علاوه بر ارائه دانش فنی و تجهیزات،‌ شاهد سرمایه گذاری اس ام اس دماگ در صنعت فولاد ایران نیز باشیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد:‌ این سازمان آماده سرمایه گذاری مشترک با طرف های خارجی در این حوزه است. وی همچنین به پیشنهادی مبنی بر پرداخت 5 میلیارد دلار وام از محل صندوق توسعه ملی اشاره كرد و گفت:‌ این برنامه یكی از اقداماتی است كه دولت برای ایجاد رونق در بخش معدن و صنایع معدنی انجام می دهد.

گفتنی است، گروه اس ام اس با بیش از 40 شركت زیرمجموعه از جمله اس ام اس SIEMAG، اس ام اس MEER و PAUL WURH و ... 95 سال سابقه فعالیت در بخش صنایع فلزی از جمله فولاد،‌ آلومینیوم و ... فعالیت دارد. این شركت در ایران علاوه بر طرح فولاد هرمزگان، پیش تر در راه اندازی خط ذوب كارخانه فولاد مباركه مشاركت داشته است.