۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۵

با حكم وزير كشور/

"قربانعلی سعادت" رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی شد

ارومیه- خبرگزاری مهر: "قربانعلی سعادت" به استناد بند 8 مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، با حكم وزير كشور به سمت رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به استناد بند 8 مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور قربانعلی سعادت استاندار جدید آذربایجان غربی با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بعنوان رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی منصوب شد.

در اين حكم آماده است:

جناب آقای قربانعلی سعادت

استاندار محترم آذربایجان غربی

سلام علیکم

به استناد بند 8 مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی منصوب می نمایم.

ایجاد هماهنگی بین دستگاههای عضو و مرتبط استانی ، اجرای برنامه های مبارزه همه جانبه با مواد مخدر بر اساس سیاست های ابلاغی ، نظارت جدی بر اجرای فعالیت های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از گسترش و توسعه آسیب های اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و اجرای راهکارهای درمان برای کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی و اشتغالزایی معتادان بهبود یافته در قالب سیاست های کلی نظام و سایر برنامه های ابلاغی از سوی دبیرخانه از جمله اموری است که انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق ، کارآمد ، هدفمند و مبتنی بر اصول نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش نمائید.

توفیق شما را در راستای انجام این ماموریت خطیر و اجرای برنامه ها با رعایت اصول قانون مداری ، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری«مدظله العالی» از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

قربانعلی سعادت شنبه هفته جاری به عنوان استاندار جدید آذربایجان غربی آغاز بکار کرده است.

