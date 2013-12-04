"قربانعلی سعادت" رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به استناد بند 8 مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور قربانعلی سعادت استاندار جدید آذربایجان غربی با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بعنوان رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی منصوب شد.

در اين حكم آماده است:

جناب آقای قربانعلی سعادت

استاندار محترم آذربایجان غربی

سلام علیکم

به استناد بند 8 مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی منصوب می نمایم.

ایجاد هماهنگی بین دستگاههای عضو و مرتبط استانی ، اجرای برنامه های مبارزه همه جانبه با مواد مخدر بر اساس سیاست های ابلاغی ، نظارت جدی بر اجرای فعالیت های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از گسترش و توسعه آسیب های اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و اجرای راهکارهای درمان برای کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی و اشتغالزایی معتادان بهبود یافته در قالب سیاست های کلی نظام و سایر برنامه های ابلاغی از سوی دبیرخانه از جمله اموری است که انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق ، کارآمد ، هدفمند و مبتنی بر اصول نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش نمائید.

توفیق شما را در راستای انجام این ماموریت خطیر و اجرای برنامه ها با رعایت اصول قانون مداری ، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری«مدظله العالی» از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

قربانعلی سعادت شنبه هفته جاری به عنوان استاندار جدید آذربایجان غربی آغاز بکار کرده است.