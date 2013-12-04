آب آشامیدنی روستای رفتگی از تازه آباد تنیان صومعه سرا تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی فر امینی عصر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه پروژه آبرسانی روستای رفتگی تنیان در سال 1387 اجرایی شد، اظهارداشت: منبع تامین آب این روستا چشمه است و در سال های اخیر به دلیل بارش کم برف و نزولات جوی در منطقه آبدهی چشمه ها نیز کاهش یافته است.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: در خصوص استفاده از چشمه های مختلف برای تامین آب مورد نیاز مردم منطقه تلاش های زیادی انجام گرفته اما تاکنون این تلاش ها نتیجه بخش نبوده است.

وی ادامه داد: با هدف كاهش اثرات خشكسالي در زمان اوج مصرف آب آشامیدنی مشتركان، يك حلقه چاه عميق دو منظوره در مجتمع آبرساني اردجان رضوانشهر تجهيز و پمپاژ شده است.

فر اميني با اشاره به اينكه طرح تقويت فشار آب آشامیدنی مجتمع اردجان براي رفع مشكل كمبود آب آشامیدنی 13 روستاي بهره مند از اين مجتمع انجام شده است، افزود: اين طرح شامل تجهيز يك حلقه چاه دو منظوره و اجراي 850 متر لوله گذاري خط پمپاژ (خط انتقال) از جنس پلي اتيلن بوده كه عمليات اجرايي آن به اتمام رسيده است.

وي افزود: براي اجراي اين طرح تقويت آب آشامیدنی در شهرستان رضوانشهر بيش از 200 ميليون ريال هزينه شد.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی گیلان تصريح كرد: با پمپاژ اين چاه، مشكل كم آبي يك هزار و 510 مشترك در 13 روستا كه از طريق مجتمع اردجان تامين آب مي شدند، رفع شد.

وي اذعان داشت: در سال هاي قبل نيز براي تامين آب آشاميدني اهالي اين روستاها، دو حلقه چاه عميق حفر شده بود.

فر اميني در ادامه با تاكيد بر صرفه جويي در مصرف آب آشامیدنی در طول فصول سال اظهارداشت: والدين باید آموزش به فرزندان خود را در خصوص حفاظت و صرفه جويي در مصرف آب، از دوران كودكي جدي بگيرند تا فرصت استفاده از اين ماده حياتي براي همه فراهم شود.