۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۰

اسکندری:

فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی به فرهنگی عمومی تبدیل شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان زنجان گفت: فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی باید به فرهنگی عمومی تبدیل شود و همه آحاد جامعه در این خصوص باید احساس مسئولیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اسکندری  ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فرهنگ سازی حفاظت از منابع گام مهم و اساسی در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی است افزود: باید فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در جامعه مورد تاکید و توجه کامل قرار گیرید و این امر در جامعه تبین شود.

وی ادامه داد: آب و خاک مرتع جزو ثروتهای ملی است و حفاظت از اینها که جزو منابع طبیعی است از اهمیت زیادی برخوردار است. معتقدیم که این ثروتها اموال عمومی است و همه مردم نسبت به نگهداریشان احساس مسئولیت دارند.

 اسکندری با بیان اینکه کارت همیار طبیعت در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت افزود: رسانه ها علاوه بر خبر رسانی در فرهنگ جامعه تاثیر گذار هستند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان زنجان با طرح این سوال که همه مردم همه آحاد جامعه در بحث طبیعی و محیط زیست آگاهی دارد ولی چرا عمل نمی کنیم، پاسخ گویی به این سوال را منوط به اصحاب رسانه عنوان کرد و افزود: همه علم این را داریم آنچه در این حوزه است باور است.

اسکندری افزود: متاسفانه در حال حاضر دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است اکثر دریاچه های زمینی در حال خشک شدن هستند و بحث  فرسایش خاک چالش و مشکل  مهمی استت ولی  هیچکس باور ندارد.

وی با انتقاد از اینکه هنوز در جامعه ایران مردم به باور قلبی برای حفاظت از محیط زیست و طبیعت نرسیده اند افزود:  برخی از شهروندان وقتی به طبیعت مراجعه می کنند توجهی به حفظ طبیعت و آلوده نکردن آن نمی کنند و این یک نا بهنجاری است و به آن باور قلبی نرسیده ایم.

به گفته اسکندری در دنیا شاخص آگاهی مردم نسبت به منابع طبیعی موجود 25 درصد است که در ایران نصف آن است.

کد مطلب 2189012

