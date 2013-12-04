رعایت اخلاق در کنترل بیماری ایدز نقش بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا وفائی نژاد بعد از ظهر چهارشنیه در همایش پیشگیری از ایدز در محل فرهنگسرای ترافیک مشهد اظهار کرد: عامل بیماری ایدز ویروسی از خانواده ترو ویروس ها به نام "HIV" است.

کارشناس مسئول کنترل عفونت های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: این ویروس با ورود به سیستم ایمنی بدن باعث ضعیف شدن بدن می شود.

وفائی نژاد با اشاره به راه های اصلی انتقال این ویروس اظهار کرد: تماس جنسی، تماس خون آلوده، انتقال از مادر به جنین و سرنگ های آلوده بیشترین راه های انتقال این بیماری عفونی است.

رعایت اخلاق در کنترل بیماری ایدز نقش به سزایی دارد

وی افزود: یک از مواردی که در کنترل این بیماری نقش به سزایی دارد رعایت اخلاق و جلوگیری از تماس های جنسی پر خطر است.

کارشناس مسئول کنترل عفونت های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: سرنگ آلوده ای که قبلا استفاده شده است در هر تزریقی چه وریدی و چه عضلانی باعث انتقال عفونت می شود.

وفائی نژاد با اشاره به رعایت موارد بهداشتی در آرایشگاه ها و یا در مراجعه تزریقات تصریح کرد: برای جلوگیری از انتشار عفونت همیشه همراه داشتن تیغ و سرنگ بهداشتی الزامی است.

معتادان تزریقی پنج تا 10 درصد مبتلایان به ایدز هستند

وی ابراز کرد: در سال 2012 در جهان بیش از 2.3 میلیون نفر مورد جدید به ویروس "HIV" مبتلا شده اند و ابتلا در بین کودکان 52 درصد کاهش یافته است.

وفائی نژاد با اشاره به بیشترین مورد ابتلا به ایدز در بین معتادان اظهار کرد: معتادان تزریقی پنج تا 10 درصد مبتلایان را در جهان تشکیل میدهند.

متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: در مدیترانه شرقی و شمال آفریقا موارد جدید ابتلا به ایدز 50 درصد افزایش داشته که حدود 32 هزار نفر بوده است.

وی علت آمار بالای ابتلا در این مناطق را عدم آموزش های منسب و پیشگیر عنوان کرده و افزود: در کل جهان آمار موارد ابتلا رو به کاهش ولی در این مناطق به علت عدم توجه به مقوله آموزش همگانی و اطلاع رسانی در حال افزایش است.

تزریق های آلوده عامل 15 درصد شیوع بیماری ایدز در ایران

کارشناس مسئول کنترل عفونت های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابراز کرد: شیوع بیماری ایدز در ایران حدود 15 درصد از طریق تزریق های آلوده محاسبه شده است.

وفائی نژاد عنوان کرد: شیوع این بیماری عفونی در بین زنان پر خطر در ایران 4.5 و در بین زنان باردار صفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه تخمین زده شده که 95 هزار ایرانی به ایدز مبتلا هستند ابراز کرد: از این آمار حدود 27 هزار نفر شناسایی شده و بقیه ناشناس هستند.

ابتلا به ایدز در ایران رو به کاهش است

وفائی نژاد با اشاره به بررسی های انجام شده در ایران در مورد این بیماری ابراز کرد: از سال 65 تا 91 موارد ابتلای جدید رو به کاهش بوده است.

کارشناس مسئول کنترل عفونت های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: علت این کاعش افزایش آگاهی مردم در مورد راه های انتقال و کنترل و پیشگیری همگانی بوده است.

وی تصریح کرد: طی این بررسی ها ابتلا از طریق اعتیاد تزریقی کاهش ولی از طریق رفتار های پرخزر و تماس جنسی افزایش داشته است.

متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: بین سال 65 تا 91 ابتلا از طریق اعتیاد تزریقی از 68 درصد به 52 درصد کاهش داشته است.

افزایش ابتلا به ایدز از طریق تماس جنسی

وفائی نژاد افزود: در همین میانگین سالی ابتلا از طریق تماس جنسی از 12.7 به 33.2 افزایش یافته است.

کارشناس مسئول کنترل عفونت های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اذعان داشت: ابتلا از مادر به کودک از 1.2 به 3.4 افزایش داشته و ابتلا از طریق انتقال خون آلوده از زیر یک درصد به صفر و سایر موارد نامشخص از 17.1 به 11.4 کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه ویروس "HIV" سال ها بدون علامت است ابراز کرد: تشخیص این بیماری از روی قیافه افراد مشخص نمی شود و تنها راه تشخیص آن از طریق آزمایش خون است.

زندگی بین افراد خانواده برای مبتلایان به ایدز مانعی ندارد

وفائی نژاد عنوان کرد: افراد "HIV" مثبت می توانند در بین افراد خانواده زندگی و در محیط کار خود به طور عادی حضور یابند و هیچ مشکلی برای دیگران در تماس های عادی ایجاد نمی کنند.

متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در مورد بیماران مبتلا به ایدز ارائه آموزش های جزئی به اعضای خانواده و رعایت مواردی مانند مسواک و تیغ و سرنگ غیر مشترک کافی است.

وفائی نژاد با اشاره به اینکه انجام آزمایش غربالگری برای تشخیص این بیماری لزومی ندارد عنوان کرد: جداسازی و قرنطینه مبتلایان کمکی به امر پیشگیری از انتشار بیماری نمی کند.

وی شیوع افزاینده مصرف روانگردان و محرک در جامعه را مشکل بزرگی دانسته و افزود: استفاده از این مواد آن هم در مهمانی هایی که بر خلاف اخلاق است ممکن است باعث گسترش این بیماری شود.

افزایش 50 درصد مرگ و میر ناشی از ایدز در بین جوانان

کارشناس مسئول کنترل عفونت های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: مرگ و میر ناشی از ایدز در سال 2012 نسبت به 2005 در بین جوانان 50 درصد افزایش یافته است.

وفائی نژاد اظهار کرد: ورود از دوران کودکی به نوجوانی و بلوغ یکی از دشوار ترین مراحل زندگی است و در این سنین نوجوان به شدت احساساتی و آسیب پذیر است.

متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ورود و گرفتار شدن در دام اعتیاد و ایدز که یکی از معضلات اعتیاد است نیاز به آموزش نوجوانان و خانواده آنها بسیار ضروری است.

وفائی نژاد ابراز کرد: یک هفتم موارد ابتلای جدید در جهان در دوره نوجوانی اتفاق می افتد.

وی تصریح کرد: در سال 2015 برای درمان بیماری ایدز در جهان 22 تا 24 میلیون دلار نیاز است ولی اگر این روند با آموزش های همگانی و پیشگیری کاهش یابد از جبران این هزینه جلوگیری می شود.

وفائی نژاد تظهار کرد: در ایران طی سال های اخیر با کار های پیشگیرانه و آموزش همگانی ای که صورت گرفته است روند پیش روی ابتلا به این بیماری پایین آمده است ولی نباید غفلت کرد چراکه ممکن است دوباره شیوع یابد.