جایزه دو سالانه سعدی برای داوطلبان هلال احمر فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی عصر چهار شنبه در مراسم روز جهانی داوطلب با اشاره به شعر "بنی آدم اعضای یک پیکرند" یادآور شد: سعدی شیراز با این شعر به تمام مردم جهان گفته که در زمان بروز مشکلات باید به یکدیگر کمک کنند و به همین دلیل باید به گونه ای برنامه ریزی شود که جایزه دوسالانه سعدی به فعالترین داوطلب و یا کسیکه در این راه جان خود را به خطر انداخته اهدا شود.

وی تصریح کرد: داوطلب هلال احمر مرز نمی شناسد و به همین دلیل است که حتی اگر کشورهایی با یکدیگر رابطه سیاسی نداشته باشند در زمان وقوع حادثه امدادگران به کمک یکدیگر می شتابند.

استاندار فارس افزود: هلال احمر مفهوم حقوق بشر دوستانه و در زمان جنگ و بحران های داخلی و بین المللی معنا پیدا می کند.

احمدی ادامه داد: لباس امداد گران کمتر از لباس سربازان و جانبازان نیست زیرا لباس داوطلبان، فداکاری و جانبازی است.

استاندار فارس با بیان اینکه باید در عمل سرعت بیشتر همراه با خونسردی را مد نظر قرار دهیم، گفت: در زمان وقوع حادثه به سرعت جلسات مدیریت بحران را تشکیل می دهیم اما در زمان اجرا دچار استرس و دستپاچگی هستیم که باید این مشکل را برطرف کنیم.