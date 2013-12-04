590 هزار تن کالا از مرز میلک به کشورهای همسایه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صدری خواه ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر جدید گمرگ میلک در فرمانداری شهرستان هیرمند اظهار داشت: در این مدت همچنین 320 هزار تن کالای ترانزیتی به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دلار شامل مصالح ساختمانی، مواد غذایی و پلاستیک از طریق مرز میلک به کشور افغانستان حمل شده است.

وی با بیان اینکه گمرک میلک یکی از فعال ترین گمرکات استان و بیشترین حجم صادرات کالا را دارد اظهار داشت: روزانه بیش از 250 تا 300 خودرو از مرز میلک و از طریق این گمرگ به کشور افغانستان در حال تردد هستند.

صدری خواه ادامه داد: به دلیل مقرون به صرفه بودن واردات کالا از طریق محور ترانزیتی چابهار –میلک لذا تجار افغانستان تمایل زیادی برای واردات کالا از طریق این گمرک به کشورشان دارند.

وی با اشاره به اینکه این پتانسیل موجب رونق اقتصادی در منطقه شده و تاثیر قابل توجهی در اقتصاد استان دارد افزود: در حال حاضر فضا و امکانات پایانه و بازارچه میلک متناسب با میزان و حجم کالاهای صادراتی نیست و باید برای حل این مشکلات اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم همچنین امید نوری گنجی به عنوان مدیر جدید گمرک معرفی و از زحمات محمود شهرکی مدیر قبلی گمرک میلک تقدیر شد..