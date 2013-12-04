  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۴

گزارش روزانه بورس؛

فروش 478 میلیارد تومان سهام در بورس تهران

فروش 478 میلیارد تومان سهام در بورس تهران

با رشد 435 واحدی شاخص کل و داد و ستد یک میلیارد و 174 میلیون برگه سهم و حق تقدم، بورس اوراق بهادار تهران به کار خود در این هفته پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه داد و ستدهای روز چهارشنبه گروه فرآورده های نفتی، گروه مالی و گروه خودرو به عنوان برترین گروه های صنعتی ثبت شدند. همچنین در این روز شاخص کل متاثر از رشد قیمت نمادهای تاپیکو، هلدینگ پارسیان، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ خلیج فارس 435 واحد بالا رفت و در عدد 84 هزار و 211 واحد به هفته را به پایان رساند.

در این روز فولاد مبارکه بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل ثبت کرد. سرمایه گذاران بورسی امروز یک میلیارد و 174 میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار دست به دست کردند که ارزش این معاملات بیش از 4 هزار و 789 میلیارد ریال بود و در 123 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

همچنین ارزش بازار نیز از مرز 411 هزار میلیارد تومان عبورکرد. گفتنی است، بیشترین حجم معاملات متعلق به نمادهای سایپا، بانک صادرات، گروه بهمن، سرمایه گذاری صنعت بیمه، سرمایه گذاری سایپا، سرمایه گذاری شاهد و هلدینگ پارسیان بود.

در سایه رشد دسته جمعی متغیرهای بورسی 478 میلیارد تومان سهام نیز امروز در بورس تهران معامله شد.

کد مطلب 2189017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها