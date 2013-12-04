دیپلماسی انرژی ایران در شرق اروپا/ آغاز مذاکرات آبی و برقی ایران- کرواسی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از توافق هستهای ژنو، وزارت نیروی ایران توسعه دیپلماسی انرژی در سطح کشورهای همسایه با اولویت کشورهای اروپایی و آسیایی را در دستور کار قرار داده و از این رو مذاکرات آب و برقی ایران و کرواسی به میزبانی تهران انجام شد.
از اینرو دور جدید مذاکرات آبی و برقی تهران - زاگرب امروز 13 آذر ماه با حضور قائم مقام امور بینالملل وزير نيرو و هیات تجاری کروات ها به سرپرستی رئیس جمهور سابق این کشور انجام شد.
اسماعيل محصولي در دیدار با مقامات هیات تجاری کرواسی با بیان اینکه ايران براي گسترش همكاريهاي آب و برق، امكان سرمايه گذاري در دو کشور و کشورهای ثالث با طرف کرواسی آمادگی دارد، گفت: هم اکنون بخش خصوصي ايران براي اجراي طرحهاي سدسازي، نيروگاههاي حرارتي و برقابي در كرواسي آماده است.
قائم مقام وزير نيرو در امور بین الملل با تاکید بر اینکه شركت هاي كرواسي مي توانند با بازديد از توانمنديهاي شركتهاي ايراني، همكاريهاي خود را در زمينه آب و برق با اين كشور گسترش دهند با تشريح ماموريت وزارت نيرو و شرايط كنوني صنعت آب و برق در ايران، تصریح کرد: در حال حاضر ظرفيت نصب شده نيروگاهي ايران به 70 هزار مگاوات رسيده است و ايران با بيشتر كشورهاي همسايه مبادله برق دارد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ايران در احداث نيروگاه هاي حرارتي و سيكل تركيبي 95 درصد به خودكفايي رسيده و در بسياري از كشورها نيروگاه احداث ميكند، افزود: وزارت نيرو در بخش انرژي هاي نو همچون انرژيهاي بادي و خورشيدي فعاليت دارد و حدود 15 درصد (بيش از 10 هزار مگاوات) از ظرفيت نصب شده ايران به نيروگاه هاي برق آبي اختصاص دارد.
محصولي با بيان اينكه وزارت نيرو در زمينه مديريت جامع منابع آب مانند تامين آب كشاورزي، شرب و صنعت نيز فعاليت مي كند، اظهار داشت: حجم مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني 40 ميليارد مترمكعب است كه با احداث سدهاي جديد اين حجم به 50 ميليارد مترمكعب مي رسد و در بسياري از اين سدها، نيروگاه هاي برقابي وجود دارد.
وي ادامه داد: هم اكنون ايران رتبه چهارم در سدسازي و رتبه چهاردهم را از نظر ظرفيت نصب شده برق در جهان دارد.
قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل با بيان اينكه ظرفيتهاي همكاري دو كشور بسيار بالا است، تاکید كرد: با برگزاري اجلاس پنجم كميسيون همكاري هاي مشترك دو كشور و بازديد از توانمنديهاي شركت هاي ايراني، زمينه هاي همكاري دو كشور در بخش آب و برق گسترش يابد.
این مقام مسئول با بيان اينكه با امضاي اسناد بازرگاني ميان دو كشور به نظر ميرسد كه مسيري طولاني در زمينه گسترش همكاري هاي دو كشور طي شده است، خاطرنشان کرد: بايد تلاش شود تا اين اسناد عملياتي و اجرايي شود.
محصولي تصريح كرد: امكان سرمايه گذاري شركت هاي ايراني در كرواسي، شركت هاي كرواسي در ايران و سرمايه گذاري هاي مشترك در كشورهاي ثالث وجود دارد.
وي افزود: اكنون ايران در تاجيكستان نيروگاه برقابي، در عراق نيروگاه گازي و در سوريه چند نيروگاه حرارتي احداث كرده كه در حال بهره برداري است.
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