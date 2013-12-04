نگاه به معول ترحم آمیز نباشد/ پخش برنامه ثابت برای معلولان در مرکز خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ممبینی مدیر آموزش پرورش استثنایی استان خوزستان ظهر امروز در مراسم روز جهانی معلولین که در سالن طلائیه آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز برگزار شد، گفت: در آموزش و پرورش استثنایی کمبودهایی از قبیل کمبود فضای آموزشی در نواحی اهواز، سالن ورزشی ویژه معلولان، سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان معلول، ضرورت فرهنگ سازی عمومی برای آشنایی جامعه با توانمندی های معلولان و تغییر نگاه جامعه، مناسب سازی اماکن عمومی، پارک ها و هم سطح کردن پیاده رو ها و در نهایت اشتغال معلولان وجود دارد .

وی افزود: نگرشی که باعث انزوای معلولان می شود باید از جامعه پاک شود و در تربیت و هدایت معلولان، آموزش و پرورش استثنایی نقش کوچکی دارد و خانواده ها هستند که نقش اساسی را ایفا می کنند.

ممبینی ضمن ارائه عملکرد پنج ساله آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان گفت: در استان خوزستان، چهار هزار و 500 دانش آموز در تمامی مقاطع در 68 مدرسه و 36 منطقه آموزشی حضو دارند. همچنین 680 دانش آموز تلفیقی نیز داریم که این دانش آموزان در مدارس عادی با حمایت ما مشغول به تحصیل هستند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان تصریح کرد: در استان خوزستان و در حال حاضر نسبت دانش آموز به معلم 5.5 است و نسبت دانش آموز به کلاس 6.3 است.

پخش برنامه ثابت هفتگی برای معلولان

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان در این مراسم گفت: معلولیت هرگز نمی تواند مانع پیشرفت شود و ایران کشوری مقتدر است که هیچکس نمی تواند مانع ترقی و پیشرفت مردمش شود.

مسلم رحیمی افزود: از هفته آینده به صورت ثابت، توانمندی های معلولان را با پخش برنامه های مختلف در صدا و سیما نشان خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولان باید به آموزش و پرورش در جهت انجام رسالت خطیر تعلیم و تربیت کمک کنیم و در همه بخش ها حضور داشته باشند، افزود: به لحاظ تعداد دانش آموزان استان خوزستان سومین استان کشور است و ما استانی هستیم که می توانیم به همت مسئولان آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان، قله های پیشرفت و ترقی را یکی پس از دیگری فتح کنیم.

مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان خطاب به دانش آموزان استثنایی گفت: اگر قرآن کریم این کتاب زندگی و خداشناسی تدبیر کنید متوجه خواهیم شد که همیشه گروه های خاصی هستند که به رستگاری می رسند که در همین راستا در سوره والعصر پس از قسم یاد کردن می فرماید انسان در خسران و زیانکاری است مگر کسانی که ایمان بیاورند بنابراین شما سعی کنید در این زندگی ضمن غلبه بر معلولیت راهی را در پیش بگیرند که جزو رستگاران نزد خداوند باشید.

سالی استثنائی برای دانش آموزان استثنائی

فرج اله فرحبخش مدیر کل سازمان نوسازی استان خوزستان نیز ضمن حضور در این مراسم گفت: دانش آموزان مستعد و توانمند استثنایی بیشتر از دانش آموزان عادی به گردن ما حق دارند و وظیفه ماست تا فضا را برای رشد شکوفایی این افراد فراهم کنیم. امسال برای دانش آموزان استثنائی کار بی سابقه ای انجام شده به گونه ای که یک میلیارد تومان از اعتبارات خود را به تعمیر، تجهیز و احداث مدارس استثنایی اختصاص داده ایم.

وی افزود : مدرسه دخترانه الزهرا در مقطع دبیرستان در شهر اهواز آماده افتتاح است که اعتبار ساخت این مدرسه 700 میلیون تومان بوده و دارای 6 کلاس است. در منطقه کیانشهر هم یک مدرسه در حال احداث داریم که ویژه دانش آموزان معلول است.

اجتناب از نگاه های ترحم آمیز

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش خوزستان نیز در این مراسم گفت: نگاه های ترحم آمیز و بیش از حد عاطفی بر پیکره روحی و روانی معلولان و دانش آموزان استثنائی ضربه می زند.

موسی شیخی افزود: از اولیا درخواست می کنیم که نگاه های بیش از حد عاطفی به معلولان نداشته باشند و در ابراز علاقه و محبت به این قشر میانه رو باشند چرا که عاطفه بیش از حد تاثیر بدی روی دانش آموزان معلول دارد و باعث افسردگی و انزوای آنها می شود.

وی تصریح کرد: وظیفه ما مسئولان فرهنگ سازی است تا مردم بدانند معلولیت نقص نیست. معلولان توانمند هستند و ما باید به جامعه نشان دهیم که چقدر معلولان با استعداد و توانمند هستند که خوشبختانه در ایران، مسئولان نظام نگاه مثبتی به معلولان دارند تا جایی که حتی برخی مصوبات مجلس نیز خاص معلولین است و نابینایان نیز می توانند نماینده مجلس شوند.

شیخی بیان کرد: هیچ انسانی کامل نیست و همه ما دچار نقص هستیم اما این نقص در انسان ها گاهی کمتر است و گاهی بیشتر. اما این باعث خرسندی است که دانش آموزان استثنایی خلاقیت هایی دارید که شاید دانش آموزان عادی نداشته باشند و معصومیت، پاکی و بی آزاری در دانش آموزان معلول بیشتر از سایرین است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش خوزستان خطاب به دانش آموزان استثنایی حاضر در مراسم گفت: شما توانایی دارید و بسیار توانمند هستید. شما در راه یابی به دانشگاه، کارهای هنری، اجرای سرود و دیگر زمینه ها بسیار موفق هستید.

وی در پایان گفت: نگاه آموزش و پرورش به بخش استثنایی یک نگاه استثنایی است به گونه ای که بهترین مسئولین و کارشناسان و معلمان را به آموزش و پرورش استثنایی می دهیم .

به گزارش خبرنگار مهر، تجلیل از 15 دانش آموز استثنائی راه یافته به دانشگاه، تجلیل از 12 دانش آموز استثنائی حائز رتبه کشوری در مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی، اجرای سرود مدرسه شوریده شیرازی و اجرای سرود ناشنوایان مرکز استثنایی یگانه از جمله برنامه های جانبی این مراسم بود.