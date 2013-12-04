۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

گرافیست اردبيلي به مرحله نهایی جشنواره پوستر سوئيس راه یافت

اردبیل – خبرگزاری مهر: سید مهدی موسوی طراح گرافیست اردبیلی موفق به راهیابی به مرحله پایانی و نهایی رقابت بين المللي پوستر 2014 سوئیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت مقدماتی این جشنواره 750 اثر از 77 کشور جهان شركت داشتند که در نهایت 15 اثر از اين تعداد توسط داوران انتخاب شدند كه طي آن اثر سيدمهدي موسوي هنرمند اردبيلي با موضوع جمع آوري آب باران به جمع برترین ها راه یافت.

آثاربرگزيده اين رقابت  در ماه مارس 2014 در قالب نمایشگاهی در شهر ژنو سوئیس به نمایش درخواهد آمد؛ علاوه بر این آثار برگزیده نهایی در کاتالوگ رقابت به چاپ خواهد رسید.

این رقابت  سالانه توسط اتحادیه بین المللی بهره وری آب برگزارمي شود. نفرات اول تا سوم این رقابت طراحانی از کشور سوئیس بودند.

همچنین با اتمام تصويربرداري فيلم كوتاه "يار كجاست" از توليدات حوزه هنري استان اردبي، این اثر به میز تدوین رفت. اين فيلم تاثير آيه "الابذكرالله تطمئن القلوب" را در جريان زندگي انسانهای جامعه امروزي به تصوير مي كشد.

"يار كجاست" به تهيه كنندگي حوزه هنري استان اردبيل با نويسندگي و كارگرداني پورفردي و تصويربرداري امين صبور آماده تدوين و صداگذاري توسط  رضا عيسي پور شده است.

