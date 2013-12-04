نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگیهای لرستان در سال زراعی جاری اظهار داشت: میزان بارندگی ها طی سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین میزان بارش باران طی سال زراعی جاری در لرستان نسبت به بلند مدت نیز 33 درصد کاهش یافته است.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان با بیان اینکه میزان بارندگیها در مرکز استان 3.9 میلی متر بوده است افزود: همچنین میزان بارندگی در بروجرد 4.1 میلی متر، کوهدشت 2.6 میلی متر، پلدختر 1.1میلی متر، دورود 6 میلی متر، الشتر 2.3 میلی متر و نورآباد 2.7 میلی متر بوده است.

سپهوند همچنین میزان بارندگیها را در ایستگاه شول آباد 2.2، رومشکان 1.6، سپیددشت 3.8، ریمله 3.7، سیلاخور 1.1، دوره چگنی 2.6، بیرانشهر 2.8 و زاغه را 3.5 میلی متر عنوان کرد.