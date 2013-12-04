  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۱

جهان افروز:

14 کانون فرهنگی اجتماعی زنان در لرستان فعالیت دارند

14 کانون فرهنگی اجتماعی زنان در لرستان فعالیت دارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری لرستان از فعالیت 14 کانون فرهنگی و اجتماعی زنان در این استان خبر داد.

روح انگیز جهان افروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 14 کانون فرهنگی و اجتماعی زنان در نقاط مختلف استان لرستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به فعالیتهای این کانونها در سطح استان عنوان کرد: این کانونهای فرهنگی و اجتماعی اقداماتی مانند انجام مشاوره های پیش از طلاق و ازدواج، برگزاری کلاسهای آموزشی و ... را انجام می دهند.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان با بیان اینکه این اقدامات و خدمات به صورت رایگان در اختیار افراد مراجعه کننده به این کانونها قرار داده می شود افزود: در کلاسهای آموزشی این کانونها مهارتهای مختلفی مانند آشپزی، قالیبافی، آرایشگری، نقاشی، گل سازی و ... ارائه می شود.

جهان افروز همچینن از ارائه آموزشهای قرآنی، احکام، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و ... به افراد شرکت کننده در این کلاسها خبر داد.

وی بیان داشت: در پایان شرکت در این کلاسهای آموزشی از سوی فنی و حرفه ای استان آزمونی برگزار و به افراد گواهینامه معتبر اعطا می شود.

کد مطلب 2189030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها