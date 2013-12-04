۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۱

امیری عنوان کرد:

تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جوانان ضرورت دارد

یاسوج – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: انقلاب اسلامی انقلابی بسیار بزرگ است و تبیین هر چه بهتر دستاوردهای این انقلاب برای جوانان ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس امیری بعدازظهر چهارشنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه آزاد یاسوج افزود: انقلاب اسلامی با محوریت دین و ارزش‌های دینی پیروز شد و پس از تاسیس به دستاوردهای بسیاری در زمینه‌های مختلف دست یافته است.

وی بیان داشت: صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی وظیفه ای همگانی بوده و باید در این زمینه تلاش بیشتری شود.

امیری با بیان اینکه 35 سال است که آمریکا علیه نظام و مردم ایران اسلامی توطئه می کند، تصریح کرد: امروز آمریکا به ناچار حقانیت جمهوری اسلامی را پذیرفته است.

امیری افزود: توجه و بیداری در برابر توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی ضروری است و جوانان باید هوشیاری و بصیرت لازم در این زمینه را داشته باشند.

وی بسیجیان را پیشتاز عرصه‌های بصیرت، اقتصاد و سازندگی عنوان کرد و گفت: در عرصه بصیرت‌افزایی، اقتصادی، اجتماعی، محرومیت‌زدایی و سازندگی، فرزندان امام(ره) و مقام معظم رهبری با تأسی از اندیشه بسیج، نقش تعیین‌کننده‌ دارند.

امیری با اشاره به نقش شهدا در تبیین دستاوردهای انقلاب افزود: همه دستاوردهای انقلاب از ابتدا تاکنون مدیون و مرهون خون 200 هزار شهید دفاع مقدس است.

