نشست زمین در خیابان ولیعصر(عج)

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه بخشی از خیابان ولیعصر به دلیل ترکیدگی لوله آب نشست کرد و مسئولان شرکت آب و فاضلاب در حال رفع مشکل هستند.
در حال حاضر نیروهای امدادی مجبور به بستن این خیابان کرده تا مشکل حل شود.
بخشی از خیابان ولیعصر(عج) پایین تر از چهارراه ولیعصر (عج) به دلیل ترکیدگی لوله آب نشست کرد.
