نشست زمین در خیابان ولیعصر(عج)

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه بخشی از خیابان ولیعصر به دلیل ترکیدگی لوله آب نشست کرد و مسئولان شرکت آب و فاضلاب در حال رفع مشکل هستند.

در حال حاضر نیروهای امدادی مجبور به بستن این خیابان کرده تا مشکل حل شود.