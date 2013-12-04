داوطلبان هلال احمر همواره در کنار مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافعی عصر چهار شنبه در مراسم روز جهانی داوطلب افزود: داوطلبان هلال احمر در زمان غیر حادثه نیز در کنار محرومان و سالمندان جامعه قرار دارند.

وی تصریح کرد: انجام وظیفه داوطلبانه یک وظیفه اخلاقی نیست بلکه مسئولیت اجتماعی است.

رئیس سازمان داوطلبین جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اینکه انجام کار خیر در جامعه ما همواره در اولویت مردم قرار دارد افزود: خوشبختانه در کشور ما افراد زیادی هستند که برای انجام دادن کارهای خیر داوطلب هستند و در بحث داوطلبین هلال احمر نیز چنین وضعیتی وجود دارد.

رافعی تاکید کرد: کسانی که کار خیر انجام می دهند کمتر دچار افسردگی و مشکلات می شوند.