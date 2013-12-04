شناسایی 74 نفر مبتلا به اچ.آی.وی در شهرستان رودان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی خجندی مدیر شبکه بهداشت و درمان رودان ظهر چهارشنبه در همایش دو روزه ایدز وسوء مصرف مواد مخدر در این شهرستان، گفت: در چند سال اخیر روند ابتلای به بیماری ایدز درشهرستان رودان رو به افزایش بوده که زنگ خطر جدی را دراین شهرستان به صدا درآورده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار رسمی، تا پایان شهریور ماه 92 افراد مبتلا به HIV/AIDS در رودان 74 نفر هستند، افزود: از انواع علل شیوع این بیماری، انتقال از راه رابطه جنسی با افراد آلوده با 75 درصد بیشترین درصد ابتلا به بیماری را در شهرستان رودان دارد و انتقال از راه اعتیاد تزریقی نیز با 25 درصد از شایع ترین راه های انتقال بوده است.

خنجدی با اشاره به بالا بودن این آمار نسبت به آمار استان و کشور، افزود: پیشگیری و کنترل ایدز با مشارکت و احساس مسئولیت جمعی تحقق می یابد و دراین راستا برای کاهش روند رو به افزایش ابتلاء به بیماری اچ آی وی و ایدز همه افراد جامعه باید وارد عرصه شوند و با پرهیز از رفتارهای پر خطر تلاش نمایند تا این بیماری تحت کنترل قرار بگیرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان رودان به آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص افراد مبتلا به این بیماری اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس آمار رسمی درنیمه نخست سال جاری، 27 هزار و 41 نفر فرد مبتلا بهHIV/AIDS در کشور شناسایی شده اند که 89.3 درصد آنان را مردان و 10.7درصد را زنان تشکیل می دهند و از این آمار، هزار و 218 نفر آنها از استان هرمزگان هستند.

این مسئول از مهمترین عوامل انتقال این بیماری را از طریق ارتباط های جنسی پرخطر و محافظت نشده، عدم توجه به موازین اسلامی واخلاقی، مصرف مواد مخدر، استفاده از مصرف تزریقی مواد مخدر، استفاده از وسایل مشترک مانند تیغ اصلاح، سوزن خالکوبی و وسایل تزریقی، انتقال خون و فرآورده های خونی آلوده از مادر مبتلا به نوزاد در دوران حاملگی، زایمان و شیردهی، عنوان کرد.

خجندی با اشاره به پرهیز از رفتارهای پر خطر، پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی است، اضافه کرد: در کشور ابتلا به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی 61 درصد، روابط جنسی 26.3درصد، مادر آلوده به کودک 2.4درصد، دریافت خون و فرآورده های خونی نیم درصد و راه انتقال در 9.8 درصد از این گروه نامشخص مانده است.



مدیر شبکه بهداشت و درمان رودان گفت: از آنجایی که این بیماری در حال حاضر درمان قطعی ندارد، از استراتژی های مهم و جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرای برنامه های مشاوره ای، انجام آزمایشات داوطلبانه و حمایت های اجتماعی ایدز در این راستا است.



