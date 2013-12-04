90 هزار تن محصولات کشاورزی از مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی عصر چهارشنبه در شورای کشاورزی استان، ارزش این میزان صادرات را بیش از 132 میلیارد و 570 دلار اعلام کرد و گفت: این میزان کالا که از گمرکات استان مازندران به خارج از کشور صادر شد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی حدود 36 درصد و از لحاظ ارزش بیش از 35 درصد رشد داشته است.
وی عمده محصولات صادر شده در هشت ماهه نخست سالجاری را شامل فرآورده های لبنی، گل و گیاه، کیوی، مرکبات و سایر محصولات (شلیل، خیار، هندوانه، موز، فندق، کلم و فلفل دلمه ای) اعلام کرد که به کشورهای هدف شامل عراق، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان صادر شده است.
عظیمی، افزایش سطح مهارت و تخصص صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تنوع محصول و کیفیت بسته بندی مناسب، افزایش توان بازاریابی صادرکنندگان محصولات کشاورزی، ثبات ارزش دلار، معرفی بازارهای هدف جدید، اعزام و پذیرش هیأت تجاری ـ بازاریابی در جهت تقویت روابط تجاری با کشورهای هدف و وجود مشترکات تاریخی و فرهنگی و مذهبی با بعضی از کشورهای هدف (عراق، افغانستان و تعدادی از کشورهای Cis ) را از عمده دلایل افزایش صادرات محصولات کشاورزی استان به خارج از کشور در مدت زمان فوق اعلام داشت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از انعقاد قرارداد کشت گندم با بیش از 19 هزار و 924 نفر از کشاورزان در سطح بالغ بر 51 هزار و 352 هکتار از اراضی زراعی استان مازندران خبر داد.
یحیی ابطالی افزود: در راستای توسعه کشت گندم استان در سال زراعی 30 هزار و 510 هکتار به کشت گندم آبی و 20 هزار و 842 هکتار به کشت دیم اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه سطح سبز گندم استان تا مدت زمان فوق بالغ بر 18 هزار و 618 هکتار است، تصریح کرد: تاکنون بیش ازدو هزار و 606 هکتار از سطوح فوق تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه میزان بذور مادری توزیعی بین کشاورزان گندمکار استان را حدود 259 تن، بذور مصرفی پرورشی 3 را 11.5 تن، بذور گواهی شده را دو هزار و 819 تن و خود مصرفی را بیش از پنج هزار و 977 تن اعلام داشت و افزود: تاکنون بالغ بر دو هزار و 323 تن کود اوره، 700 تن کود فسفاته، 489 تن پتاس و 16 تن کود کامل بین کشاورزان گندمکار استان توزیع شده است.
وی در پایان با بیان اینکه در راستای مدیریت مزرعه با تعداد 53 نفر از کارشناسان ناظر (در سطح 22 شرکت) قرارداد منعقد شد، ارقام غالب گندم برای کشت را به تفکیک آبی و دیم N80-19 ، مروارید، دریا، میلان، شانگهای و نای 60 اعلام داشت.
