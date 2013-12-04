90 هزار تن محصولات کشاورزی از مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی عصر چهارشنبه در شورای کشاورزی استان، ارزش این میزان صادرات را بیش از 132 میلیارد و 570 دلار اعلام کرد و گفت: این میزان کالا که از گمرکات استان مازندران به خارج از کشور صادر شد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی حدود 36 درصد و از لحاظ ارزش بیش از 35 درصد رشد داشته است.

وی عمده محصولات صادر شده در هشت ماهه نخست سالجاری را شامل فرآورده های لبنی، گل و گیاه، کیوی، مرکبات و سایر محصولات (شلیل، خیار، هندوانه، موز، فندق، کلم و فلفل دلمه ای) اعلام کرد که به کشورهای هدف شامل عراق، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان صادر شده است.

عظیمی، افزایش سطح مهارت و تخصص صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تنوع محصول و کیفیت بسته بندی مناسب، افزایش توان بازاریابی صادرکنندگان محصولات کشاورزی، ثبات ارزش دلار، معرفی بازارهای هدف جدید، اعزام و پذیرش هیأت تجاری ـ بازاریابی در جهت تقویت روابط تجاری با کشورهای هدف و وجود مشترکات تاریخی و فرهنگی و مذهبی با بعضی از کشورهای هدف (عراق، افغانستان و تعدادی از کشورهای Cis ) را از عمده دلایل افزایش صادرات محصولات کشاورزی استان به خارج از کشور در مدت زمان فوق اعلام داشت.