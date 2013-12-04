محمد کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ناکامی در سه بازی خانگی قبل که به شکست ما برابر شهرداری تبریز، گیتی پسند اصفهان و فرش آراء مشهد انجامید توجیه پذیر نیست و براي همين منظور براي كسب پیروزی در مصاف با راه ساری همه توانمان را به کار می گیریم.

وی با تاکید بر آمادگی تیم فوتسال ماهان تندیس قم برای این بازی، عنوان داشت: بازي آساني با تيم فوتسال راه ساری نخواهيم داشت و چون آنها تا پايان هفته یازدهم در مکان دوادزهم جدول رده‌بندي قرار دارند، هيچ ملاك خوبي براي دست كم گرفتن حریف نيست.

کرمانی كه با گلزنی های خود هم اکنون بهترین گلزن ماهان تندیس قم در مسابقات امسال لیگ برتر است، افزود: تیم ما فقط به دنبال پیروزی در خانه است زیرا امتیازات زیادی را از دست داده ایم و برای اینکه وضعیت تیم از شرایط فعلی خارج شود باید سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.

بازیکن با تجربه تیم فوتسال ماهان تندیس قم عنوان کرد: طبيعي است كه بايد بهتر از بازی های گذشته با اقتدار، تمرکز بالا و هوش بسيار زياد بازي كنيم تا بتوانيم در ششمین ديدار خانگي خود در نيم فصل نخست مسابقات ليگ برتر پیروز شویم.

وي با اشاره به شرايط تيم فوتسال ماهان تندیس قم در آستانه ديدار عصر جمعه این هفته با راه ساری، اضافه كرد: با توجه به نتايج نه چندان خوب بازي‌ها در 11 هفته قبل، در حال حاضر برای اینکه از لحاظ روحي در شرايط خوبي قرار بگیریم باید فقط راه ساری را ببریم.

کرمانی با اشاره به اينكه آمادگی بالایی براي حضور در تركيب تيم ماهان تندیس دارد، اضافه كرد: با بازگشت مهره های اصلی تیم قطعا ماهان تندیس قم بازي به بازي به تعامل و هماهنگي مورد انتظار كادر فني تيم نزديك‌تر مي‌شود و نتایج بهتری کسب می کند.

وي در خصوص ديدار با تيم راه ساری تاكيد كرد: در شرايط بسيار خوب آمادگي قرار داريم و با توجه به تمرينات بسيار خوبي نيز كه در طول هفته زير نظر كادر فني پشت سر گذاشته‌‌ايم، آمادگي همه بازيكنان برای این دیدار بیشتر از گذشته است.

بازیکن هفت گله تیم فوتسال ماهان تندیس قم اظهار داشت: تمام بازي‌هاي اين فصل مهم و سرنوشت ساز است و بايد سعي كنيم در ديدار هفته دوازدهم با تيم فوتسال راه ساری نيز با بيشترين انگيزه بازي كنيم تا به سه امتياز مسابقه دست يابيم.

ديدار ماهان تندیس قم و راه ساری از ساعت 18 عصر جمعه پانزدهم آذر ماه در چارچوب دیداری از هفته دوازدهم دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان شهر مقدس قم برگزار مي‌شود.