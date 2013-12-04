برنامه ریزی شهری اردبیل در راستای توسعه و رفع نواقص است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا سرداری عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات و برنامه ریزی شهری شورای شهر اردبیل اضافه کرد: دوره سوم شورا با توجه به ضرورت برداشتن گام های جدی در توسعه شهری، شناسایی نواقص و مشکلات شهر و علت یابی این مشکلات در اولویت برنامه ها قرار گرفت که موجب شناسایی نقص هایی در پیکره شهر اردبیل شد.

وی عدم برنامه ریزی را یکی از مهمترین دلایل وجود نواقصات شهری دانست و تصریح کرد: در این راستا و با هدف رفع این مشکلات در دوره سوم و همچنین در دوره چهارم شورا سعی کردیم نسبت به اصلاح برنامه ریزی ها با هدف فائق آمدن بر این مشکلات اقدام کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل برنامه ریزی مناسب و رفع مشکلات موجود در مدیریت اجرایی طی سال های اخیر را از دلایل عمده موفقیت های بدست آمده برشمرد و یادآور شد: در دور سوم شورا موفق شدیم برنامه های سالانه ای در ارائه خدمات شهری تدوین کنیم که در نتیجه آن نقایص تا حدودی برطرف شد.

وی با اشاره به پیشرفت سریع سایر مراکز استان ها در مدیریت و توسعه شهری نسبت به اردبیل افزود: در سایر مراکز استان ها برنامه های توسعه ای پنج ساله از سوی شورا و شهرداری تدوین شده بود و با توجه به اثر مثبت این برنامه ها شورای شهر و شهرداری اردبیل نیز نسبت به تهیه برنامه راهبردی و استراتژیک پنج ساله مذکور اقدام کرد.

سرداری با بیان اینکه این برنامه شهردار مکلف شد نواقص شهر را به صورت کامل برآورد کرده و در اختیار شورای شهر بگذارد، ادامه داد: با بررسی تمامی نواقص موجود در مدت یک سال توانستیم برنامه پنج ساله ای تدوین شود که شورای شهر نیز به مدت سه ماه بررسی برنامه مورد نظر با بهره گیری از نظر متخصصان توانست برای اولین بار برنامه توسعه پنج ساله ای برای شهرداری اردبیل مصوب کند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون گام بعدی برای رسیدن به اهداف توسعه شهر برداشته شده است، عنوان کرد: مدیریت نه به معنای برنامه ریزی برای پیشبرد اهداف خود شخص است،بلکه مدیر و مدیریت موفق آن است که زمینه پیشرفت همه اعضای یک مجموعه را فراهم آورد.

سرداری افتتاح اخیر مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل را گامی مهم در راستای محقق شدن اهداف برنامه های تدوین شده برای شهر و شهرداری اردبیل دانست و متذکر شد: وجود این مرکز و ارائه آموزش های لازم موجب به روز رسانی افکار و علم پرسنل مجموعه شهرداری خواهد شد.