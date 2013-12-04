۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۵

با حکم وزیر کشور/

شهردار زاهدان به طور رسمی منصوب شد/ چهارمین شهردار در 4 ماه گذشته

زاهدان-خبرگزاری مهر: شهردار جدید زاهدان با حکم وزیر کشور به طور رسمی سکان هدایت این شهر را در دست گرفت.

به گزارش خبرنگارمهر، سید مسلم سیدالحسینی که در 17 مهرماه سال جاری از میان تعداد 17 داوطلب توانست بیشترین آرای اعضای شورای شهر زاهدان را به خود اختصاص دهد با حکم وزیر کشور رسما به عنوان شهردار زاهدان منصوب شد.

اعضای شورای شهر زاهدان سه شنبه شب محمود دشتی سرپرست شهرداری زاهدان را عزل و با وجود اینکه تا آمدن شهردارجدید تنها چند روز باقی مانده است احمد رضا ریگی را به عنوان سرپرست شهرداری زاهدان انتخاب کردند.

شهرداری زاهدان طی 4 ماهه گذشته با آمدن سید مسلم حسینی چهارمین شهردار را در مسند قدرت تجربه خواهد کرد.

 پیش از این اسماعیل حسین زهی مسند قدرت را در این شهرداری بر عهده داشت سپس به مدت سه ماه محمود دشتی سکاندار موقت شهرداری شد و در آخرین روز های مانده به ورود شهردار جدید چند روزی نیز سکان هدایت به دست احمد ریگی سپرده شده است.

سید مسلم سیدالحسینی دارای مدرک دکترای شهرسازی و سابقه خدمت به عنوان شهردار تایباد و تربت جام و همچنین عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد را در کارنامه کاری خود دارد.

 

