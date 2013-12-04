نبود شفاف سازی برای ارائه برند غذای حلال/ 11 کشتارگاه دام در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران عصر چهارشنبه در شورای هماهنگی غذای حلال به نبود شفاف سازی برای ارائه برند حلال در کشور اشاره کرد و افزود: باید در زمینه تولید و عرضه غذای حلال کارهای پژوهشی صورت گیرد.

مکرمی گفت: گواهی حلال صادره از کشورهای دیگر باید توسط نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی مورد تأکید قرار گیرد و سپس واردات محصول و ترخیص کالا صورت پذیرد.

حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از ارزش اقتصادی 2.1 تریلیون دلاری کالاهای حلال در دنیا گفت و افزود: فقط در سال جاری میلادی 575 میلیارد دلار در بخش صادرات محصولات حلال گردش مالی صورت گرفته است.

دکتر مجید مختاری مدیرکل دامپزشکی استان مازندران نیز به فعالیت 16 کشتارگاه صنعتی طیور در استان اشاره کرد که در سال 91 بیش از 48 میلیون قطعه طیور در این کشتارگاه ها ذبح و به جامعه مصرف کننده عرضه شد.

فعالیت 11 کشتارگاه دام

مختاری همچنین گفت: تعداد 11 کشتارگاه دام هم با کشتار 320 هزار رأس دام سبک و سنگین در استان در حال فعالیت هستند که هم نظارت بهداشتی و هم نظارت شرعی در این کشتارگاه ها صورت می پذیرد.

مختاری به تعدد مراکز تصمیم گیر و ارائه دهنده مجوز محصول حلال در کشور اشاره کرد و خواستار وحدت رویه و معرفی یک مرکز مستقیم ارائه برند محصول حلال در کشور شد.

حجت الاسلام محمد موسوی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و رییس شورا با اشاره به آثار سوء مصرف غذای حرام بر روح و روان انسان و اینکه حاکمان جامعه موظف به زمینه سازی برای تأمین غذای حلال در جامعه هستند افزود: غذای سالم با جسم انسان و غذای حلال و شرعی با روح و روان انسان سر و کار دارد و اثرات وضعی بر جای می گذارد.

جواد اعتماد مدیرکل استاندارد استان مازندران نیز با بیان اینکه صنعت حلال مجزا از تولیدات حلال است، پوشاک، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، بانکداری، بیمه و گردشگری را هم در زمره صنعت حلال برشمرد و گفت: استانداردهای مورد نیاز برای محصولات حلال تدوین شده است که سازمان ملی استاندارد این ضوابط و معیارها را برای تولید و عرضه محصول حلال و استاندارد تعیین کرده است.

لزوم فرهنگسازی در زمنیه غذای حلال

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سبک زندگی دینی را یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری بر شمردند و تولید و عرضه غذای حلال را در همین راستا عنوان داشت.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی بیشتر در استان در این زمینه، خواستار تشکیل اتاق فکر و تنظیم شیوه نامه غذای حلال در استان شد و بر نهادینه شدن و کاربردی شدن این موضوع در نظام اسلامی تأکید کرد.

حجت الاسلام عبدی مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان و دبیر شورا با تشریح وضعیت فعلی نظارت شرعی در استان، از فعالیت 26 روحانی ناظر شرعی در استان خبر داد و افزود: تشکیل این شورا بر اساس ماده 11 قانون صید و ذبح و ماده 12 آیین نامه اجرایی این قانون و برای کمک و تسهیل در اعمال نظارت شرعی بوده است.