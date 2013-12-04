۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۲

در مسابقات فوتبال لیگ دسته دو کشور/

تیم فوتبال خلخال دشت در مقابل میهمان خود متوقف شد

خلخال – خبرگزاری مهر: در ادامه مسابقات فوتبال لیگ دسته دو باشگاه های کشور یک دیدار در ورزشگاه تختی شهر خلخال برگزار شد و تیم میزبان در مقابل میهمان خود فولادنوین اهواز به تساوی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر چهارشنبه برگزار شد، دو تیم پس از 90 دقیقه تلاش به تساوی یک بر یک رضایت دادند. گل تیم خلخال دشت را فرشید طوری در دقیقه 30 به ثمر رساند و برای تیم فولاد نوین اهواز ادریس کوچکی در دقیقه 75 از روی یک ضربه ایستگاهی گلزنی کرد.

تیم خلخال دشت در صورت پیروزی در این دیدار می توانست در صدر جدول این گروه قرار گیرد، ولی با این تساوی خانگی فرصت صدرنشینی را از دست داد.

در این مسابقه محمد سرفراز بازیکن فولاد نوین اهواز در دقیقه 80 با دریافت کارت زرد دوم توسط داور بازی اخراج شد و خلخال دشت برغم برخورداری از امتیاز میزبانی و تشویق هواداران خود در ورزشگاه تختی خلخال وحملات گسترده و با وجود برتری نتوانست حریف خود را مغلوب کند.

تیم فوتبال خلخال دشت با کسب یک امتیاز از این بازی 11 امتیازی شد و با فاصله گرفتن از رقبای صدر جدولی خود از رده دوم جدول و با سه پله سقوط در رده پنجم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته دو فوتبال کشور قرار گرفت.

در این گروه فولاد نوین اهواز با کسب 14 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. تیم فوتبال خلخال دشت در ادامه این رقابتها روز یکشنبه 17 آذرماه میهمان تیم کارگر بنه گز بوشهر است.

