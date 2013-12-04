مایلم به اندازه همه سازمانهای دولتی مشاور داشته باشم/ در انتخاب مشاوران صاحب سبک هستم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مقتدایی ظهر امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید استانداری خوزستان عنوان کرد: تعداد زیاد مشاوران به تعبیری اظهار عجز من در برابر سنگینی کار استانداری است.

وی افزود: من در سال های گذشته نیز استاندار خوزستان بوده ام و در هفت یا هشت سال گذشته نیز به عنوان نیروی آزاد در سطح شهر بوده ام. در همین راستا شاهد این مسئله بوده ام که وضعیت کلی کشور به گونه ای بود که توسعه و پویایی که شایسته استان بوده تاکنون محقق نشده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: کار در استان خوزستان به گونه ای سنگین بوده است که همه فعالیت های اجرایی و برنامه های همه سازمان ها و نهادها کمتر در راستای توسعه و استان بوده است به همین منظور، استفاده از افراد متخصص و صاحب تجربه برای رشد استان بسیار ضروری به نظر می رسد.

می توانستم در تاریکی کار کنم

مقتدایی با بیان اینکه، ما می توانستیم هم در تاریکی و به صورت پنهانی کار و فعالیت کنیم و طرحهای استانی را بررسی، تصویب و بعد به مرحله اجرا در بیاوریم و هم اینکه می توانیم در روشنایی و شفافیت کامل این کار را انجام دهیم، گفت: سبک کار من در انتخاب مشاوران یک طرح و سبک خاصی است و ممکن است این مسئله برای بعضی افراد سنگین باشد.

وی با اشاره بر اینکه، من معتقد هستم در مسیر زندگی افراد نباید تکراری باشد، گفت: استفاده ازمشاورانی که هر کدام به تنهایی توان و علم کافی در حوزه تخصص خود دارند و هم اینکه دلسوخته این استان هستند موجب توسعه استان خواهد شد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: این تعداد مشاور به عنوان یک شبکه ارتباطی بین مردم استان و استانداری خوزستان عمل خواهند کرد به گونه ای که اگر هر یک از مردم استان امکان دیدار و صحبت با من را نداشته باشد می توانند با مشاوران استانداری مشکلاتش را مطرح می کنند.

فعالیت 25 مشاور در استانداری خوزستان

وی افزود: در حال حاضر پنج معاون و 25 مشاور در استانداری خوزستان حاضر هستند، گفت: در همین راستا یک آئین نامه به مدت سه ماه تصویب کرده ایم و در پایان این مدت در صورتی که تمایزی در عمل وجود داشته باشد این آئین نامه تغییر خواهد کرد.

مقتدایی با بیان اینکه، مرز بین مشاوران و دستگاه های اجرایی بسته است، اظهار کرد: این شبکه ارتباطی مردمی به صورت یک الگو در کل کشور خواهد شد و در سال های آینده مردم مملکت از آن بهره خواهند برد.

وی افزود: من بسیار خوشحال هستم که با افرادی کار می کنم که به رغم حضور فیزیکی در استانداری، هیچ هزینه ای برای استانداری نخواهند داشت و این افراد هیچ حقوقی را دریافت نمی کنند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: اگر در شرایطی بودیم که با حضور یک مشاور همه مشکلات این جامعه بزرگ حل می شودند قطعا این کار را می کردم.

تربیت نشدن نیروی جدید برای خوزستان

وی یکی دیگر از دلایل انتخاب این تعداد مشاور در استانداری خوستان را غبارروبی از چهره ها و شخصیت های علمی و شاخص استان برشمرد و گفت: مدیریت در استان خوزستان را در چند نفر خلاصه کرده ایم و متاسفانه در استان نیروی جدید تربیت نشده است و به همه نیروهای حاضر نیز اجازه رشد نداده ایم.

وی با بیان اینکه، هنر یک مدیر این است که از امکانات موجود یک اثر هنری خلق کند، گفت: به طور قطع با جمع شدن این تعداد افراد متخصص، به زودی شاهد رشد و توسعه در استان خواهیم بود.

در این مراسم فرج‌ الله خبیر به عنوان معاون سیاسی - اجتماعی، علی عماد به عنوان معاون توسعه و پشتیبانی، قدرت الله دهقان به عنوان معاون امنیتی و انتظامی، امید حاجتی به عنوان معاون برنامه ریزی و احمد سیاحی مدیرعامل سابق آب و فاضلاب خوزستان به عنوان معاون عمرانی استانداری خوزستان معارفه و مشغول به کار شدند.