عاملان قتل و آدم ربایی در بندرعباس اعدام شدند/ رهایی قاتل از قصاص در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جنایت که در سال 87 رخ داده بود، قاتلین با اقدام به آدم ربایی به هدف، اخاذی از خانواده مقتول به نام (ف، ب) را داشته که پس از اخذ وجه قاتلین سنگدل به لحاظ اینکه مقتول امکان شناسایی آنهارا داشته وی را با ضرب گلوله کشته و جسد وی را سوزانده و خاکسترش را با نهایت قساوت و سنگدلی به هوا پراکنده کرده اند مقتول دوم بنام (س، س) که از همدستان قاتلین بوده و برای گرفتن وجه نقد به بانک رفته و دوربین های مدار بسته بانک آن را شناسایی کرده بودند ظرف مدت یک ماه توسط همدستانش با شلیک گلوله کشته و همانند مقتول اول جسد آن را سوزانده و بقایای اعضای سوخته شده را پنهان کرده و متواری شدند.

با شکایت خانواده مقتولین از ربوده شدن فرزندشان و پیگیری شبانه روزی دستگاه قضایی ظرف مدت 6 ماه قاتلین سنگدل به نامهای (پ، گ) و (م، ب) دستگیر و به بزه ارتکابی خود اعتراف کردند.

پس از طی شدن مراحل قانونی و با حکم دادگاه کیفری استان و تایید شعبه 17 دیوان عالی کشور و تنفیذ آن توسط رئیس قوه قضائیه قاتلین سنگدل به سزای خود رسیده و به دار مجازات آویخته شدند.

رهایی قاتل از قصاص در بستک

با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با تلاش اعضای شورای حل اختلاف شهرستان بستک قاتل جوان 33 ساله از قصاص رهایی یافت.

با تلاش شورای حل اختلاف کمشک شهرستان بستک خانواده مقتول که دارای همسر و 2 فرزند بود و فرزندان وی در زمان وقوع قتل 2ساله و7ساله بودند با رضایت خانواده آنها قاتل پس از 13سال حبس آزاد شد.

براساس این پرونده قاتل (ی.آ) که اکنون 32سال دارد در سال 1379 یک جوان 33ساله را با انگیزه شخصی به قتل رساند و در فاصله کوتاهی دستگیر شد.

با دستور قضایی و تحقیقات پلیس طبق اعترافات قاتل مشخص شد که با انگیزه شخصی با ضرب چاقو وی را به قتل رسانده وبه رغم نوع جرم ارتکابی با محوریت دستگاه قضایی و شورای حل اختلاف شهرستان بستک و با همکاری احدی از خیرین و معتمد منطقه و منصور عباسی، طی مراسمی خانواده مقتول گذشت خود را اعلام داشت.

در این مراسم که با حضور حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان، جباری نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه اهل تشیع و تسنن و مسئولان اداری و مردم این شهرستان برگزار شد، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: عفو بخشش، عداوت و کینه در میان مسلمانان را از بین می برد و بخشش خود موجب اتحاد و یگانگی در بین مسلمانان می شود و گذشت در چنین پرونده هایی نشان دهنده روحیه صلح وسازش در میان مردم است و هرچه ما در راستای تقویت شوراهای حل اختلاف تلاش کنیم موجبات حل و فصل بسیاری از پرونده های پیچیده در سطح استان را از طریق صلح و سازش صورت داده ایم.

حجت الاسلام اکبری هدف از برگزاری این همایش را ایجاد فرهنگ عفو و بخشش در بین مردم و تشکر از خانواده مقتول رجبی که از قصاص و حق خود گذشته بودند انجام شد.

وی در پایان ضمن ابراز رضایت از فعالیت شورا های حل اختلاف افزود آمار ها نشان از این دارد که بیش از 50درصد از ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان از طریق شوراهای حل اختلاف رسیدگی و موجبات صلح و سازش در آنها فراهم می شود و این آخرین پرونده قتل در شهرستان بستک بوده و دیگر هیچ پرونده قتلی در بستک وجود ندارد.